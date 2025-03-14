Кащюнас говорит о необходимости ужесточения национальных санкций против белорусов

„Я готов помочь министру иностранных дел, который фактически принес прошлогоднюю версию, ничего не обновил. Мы сегодня зарегистрируем поправки, предложим немного усилить проект, ввести такие же ограничения (для граждан России и Беларуси – ELTA)“, - сказал Л. Кащюнас в эфире Žinių radijas в пятницу утром.

„(…) Если человек, имеющий вид на жительство в Литве, возвращается в Беларусь хотя бы раз в три месяца по необъективным причинам, без объяснения причин, то есть делает это регулярно, то его вид на жительство в Литве аннулируют“, - заявил бывший министр обороны.