2025.03.14 09:37

Кащюнас говорит о необходимости ужесточения национальных санкций против белорусов

 
намерен зарегистрировать компромиссный проект
ru.DELFI.lt
ELTA
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

В то время как Сейм готовится продлить национальные санкции в отношении граждан России и Беларуси еще на один год, избранный лидер партии консерваторов Лауринас Кащюнас утверждает, что в представленном Министерством иностранных дел (МИД) проекте необходимо ужесточить ограничения для белорусов, которые регулярно возвращаются на родину. Поэтому вместе с коллегами по оппозиции в Сейме в пятницу он намерен зарегистрировать компромиссный вариант этого предложения.

„Я готов помочь министру иностранных дел, который фактически принес прошлогоднюю версию, ничего не обновил. Мы сегодня зарегистрируем поправки, предложим немного усилить проект, ввести такие же ограничения (для граждан России и Беларуси – ELTA)“, - сказал Л. Кащюнас в эфире Žinių radijas в пятницу утром.

„(…) Если человек, имеющий вид на жительство в Литве, возвращается в Беларусь хотя бы раз в три месяца по необъективным причинам, без объяснения причин, то есть делает это регулярно, то его вид на жительство в Литве аннулируют“, - заявил бывший министр обороны.

В представленном в данный момент законопроекте МИД не предлагает ужесточать или смягчать отдельные ограничительные меры, а лишь продлевает действующие санкции в отношении россиян и белорусов, которые в настоящее время действуют до 2 мая 2025 года.

Этот закон ужесточил порядок выдачи разрешений на постоянное и временное проживание, выдачу виз, а также предоставления статуса электронного резидента гражданам России и Беларуси. Передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского союза (ЕС) также запрещено, а прибывающие оцениваются на предмет дополнительных рисков.

Кроме того, правовой акт ограничивает право граждан России приобретать недвижимость в Литве, импортировать сельскохозяйственную продукцию и корма российского и белорусского производства, а также украинскую гривну.

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