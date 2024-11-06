Глава минобороны Литвы: если бы я был американцем, я бы проголосовал за Трампа

„Скажу вам откровенно — если бы я был американцем, я бы точно проголосовал за Трампа, даже не сомневаюсь в этом. В этой геополитической обстановке я бы оставил ответ при себе. Потому что здесь больше сомнений, больше ненатуральности и неопределенности. Но я надеюсь, что все будет хорошо“, – заявил журналистам в среду Л. Кащюнас.
Политик подчеркивает, что главным стремлением Д. Трампа является мир, ради которого, по его словам, политик был бы полон решимости добиваться соглашения с противником хотя бы временно.
„Для него суть— мир, чтобы во время его правления не было никаких войн. И он следует концепции Рейгана „мир через силу“. Что мы будем настолько сильны, что враг не будет пытаться нас беспокоить. Если мы договоримся с противником временно, то хорошо, если что-то будет нарушено, они получат по рукам“, – подчеркнул Л. Кащюнас.
„Я вам напомню, что именно в его период российские силы в некоторых географических широтах значительно получили по рукам и сильно получили. Если сказано не делать этого, но сделали это – получите по рукам. Раньше они не получали по рукам“, – также отметил он.
Поэтому Л. Кащюнас подчеркивает, что Западная Европа не должна строить моральную стену против Д. Трампа.
„Что будет, будущее покажет. Но сейчас, прежде всего, не надо допускать ошибку, которую, мне кажется, допустила часть Западной Европы в 2016 году, когда немного началась такая анти-трамповская истерия, против него воздвигалась такая моральная стена“, – сказал Л. Кащюнас.
„Думаю, вы очень хорошо помните те вещи, это ничем не помогло, это как раз немного усложнило тот старт, когда обвыклись. Теперь мы лучше понимаем образ президента и естественно, что надо научиться с ним работать. Важно подчеркнуть, что и подчеркнул министр иностранных дел, что мы не сидели сложа руки“, – подчеркнул политик.
ELTA напоминает, что на выборах президента США победу одержал экс-президент, республиканец Дональд Трамп, сообщают СМИ.