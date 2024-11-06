Глава минобороны Литвы: если бы я был американцем, я бы проголосовал за Трампа

„Скажу вам откровенно — если бы я был американцем, я бы точно проголосовал за Трампа, даже не сомневаюсь в этом. В этой геополитической обстановке я бы оставил ответ при себе. Потому что здесь больше сомнений, больше ненатуральности и неопределенности. Но я надеюсь, что все будет хорошо“, – заявил журналистам в среду Л. Кащюнас.

Политик подчеркивает, что главным стремлением Д. Трампа является мир, ради которого, по его словам, политик был бы полон решимости добиваться соглашения с противником хотя бы временно.