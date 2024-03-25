Кащюнас: беседа с представителями Службы специальных расследований была короткой и приятной

"Во-первых, как председатель КНБО я не заметил никакого поведения членов комитета, которое вызывало бы у меня вопросы относительно лоббирования. Я сказал это сразу. Также я полностью согласен с мыслью, высказанной генеральным прокурором, что лица, уличенные в коррупции, не должны участвовать в закупках Министерства обороны и необходимо будет подготовить законодательство", - сказал Elta Л. Кащюнас.

"Со своей стороны я рассказал случай или даже пару случаев, когда 30 крупнейших оборонных компаний хотели инвестировать в Литве, искать возможности для производства, но Минобороны было настолько закрыто, что они даже не встретились с ними", - добавил он.

По словам Л. Кащюнаса, беседа с представителями ССР была короткой и приятной.

"Это проверка информации. Это была очень короткая встреча, но очень приятная", - сказал Л. Кащюнас.