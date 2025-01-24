Карбаускис: "Зарю Немана" точно исключат из коалиции

„Я думаю, что судьба „Зари Немана“ в коалиции предопределена, их исключат – долго (коалиция не сможет) терпеть такую риторику и такие вещи, которые явно вредят имиджу Литвы“, – сказал Карбаускис в интервью на Žinių radijаs.

„Очевидно, что Жемайтайтис как был, так и остался вечный оппозиционер. Когда слышишь его заявления, высказывания на встречах с людьми и т.д., он ведет себя как представитель оппозиции“, – сказал политик.

Однако Карбаускис заверил, что его ЛСКЗ не намерен примыкать к коалиции.

„Идти в эту коалицию? Во имя чего? (...) Мы, как „теневое“ правительство, которое сейчас возглавит Аурелиюс Верига, сделаем не меньше, чем могли бы сделать у власти“, – сказал он.