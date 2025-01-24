2025.01.24 10:38

Карбаускис: "Зарю Немана" точно исключат из коалиции

 
ELTA
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Komentarai po LVŽS tarybos posėdžio
Komentarai po LVŽS tarybos posėdžio
ФОТО: Orestas Gurevičius

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Каубаускис не сомневается, что после вызвавших возмущение в обществе заявлений Ремигиюса Жемайтайтиса „Заря Немана“ будет исключена из правящей коалиции. Однако политик дают понять, что сами „крестьяне“ не намерены примкнуть к коалиции.

„Я думаю, что судьба „Зари Немана“ в коалиции предопределена, их исключат – долго (коалиция не сможет) терпеть такую риторику и такие вещи, которые явно вредят имиджу Литвы“, – сказал Карбаускис в интервью на Žinių radijаs.

„Очевидно, что Жемайтайтис как был, так и остался вечный оппозиционер. Когда слышишь его заявления, высказывания на встречах с людьми и т.д., он ведет себя как представитель оппозиции“, – сказал политик.

Однако Карбаускис заверил, что его ЛСКЗ не намерен примыкать к коалиции.

„Идти в эту коалицию? Во имя чего? (...) Мы, как „теневое“ правительство, которое сейчас возглавит Аурелиюс Верига, сделаем не меньше, чем могли бы сделать у власти“, – сказал он.

Карбаускис заметил, что работать вместе с „крестьянами“ не захотел вы Саулюс Сквернялис.

„Было ясно сказано, что эта фракция с ЛСКЗ работать не будет, так что в данной ситуации, видимо, обсуждать нечего. Мы с той фракцией работать не смогли бы“, – сказал он.

Новое напряжение в правящей коалиции появилось после того, как Жемайтайтис сказал об Украине, куда рекомендовал съездить сомневающимся в верности решений Сквернялис: „Что касается поездки в Украину – это хорошее предложение спикера. Могу посетить Украину, но мне незачем туда ехать. Разве что поучиться брать взятки, коррупции, продажам оружия, можно там научиться и продаже своего государства“.

Такие заявления критиковали советник премьер-министра Юстинас Аргустас, президентская служба.

Вице-спикер Раса Будбергите сказала, что эти заявления Жемайтайтиса в понедельник обсудят на совете коалиции.

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