Карбаускис: "Зарю Немана" точно исключат из коалиции

„Я думаю, что судьба „Зари Немана“ в коалиции предопределена, их исключат – долго (коалиция не сможет) терпеть такую риторику и такие вещи, которые явно вредят имиджу Литвы“, – сказал Карбаускис в интервью на Žinių radijаs.
„Очевидно, что Жемайтайтис как был, так и остался вечный оппозиционер. Когда слышишь его заявления, высказывания на встречах с людьми и т.д., он ведет себя как представитель оппозиции“, – сказал политик.
Однако Карбаускис заверил, что его ЛСКЗ не намерен примыкать к коалиции.
„Идти в эту коалицию? Во имя чего? (...) Мы, как „теневое“ правительство, которое сейчас возглавит Аурелиюс Верига, сделаем не меньше, чем могли бы сделать у власти“, – сказал он.
Карбаускис заметил, что работать вместе с „крестьянами“ не захотел вы Саулюс Сквернялис.
„Было ясно сказано, что эта фракция с ЛСКЗ работать не будет, так что в данной ситуации, видимо, обсуждать нечего. Мы с той фракцией работать не смогли бы“, – сказал он.
Новое напряжение в правящей коалиции появилось после того, как Жемайтайтис сказал об Украине, куда рекомендовал съездить сомневающимся в верности решений Сквернялис: „Что касается поездки в Украину – это хорошее предложение спикера. Могу посетить Украину, но мне незачем туда ехать. Разве что поучиться брать взятки, коррупции, продажам оружия, можно там научиться и продаже своего государства“.
Такие заявления критиковали советник премьер-министра Юстинас Аргустас, президентская служба.
Вице-спикер Раса Будбергите сказала, что эти заявления Жемайтайтиса в понедельник обсудят на совете коалиции.