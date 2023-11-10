Карбаускис прокомментировал позицию правящих по отношению к Тайваню: ситуация становится смешной

По его словам, глава дипломатии страны Габриэлюс Ландсбергис это понимает, поэтому не встретился с министром иностранных дел Тайваня, который на этой неделе находится с визитом в Литве. Кроме того, политик добавляет, что Литва должна возвратить тайваньскому представительству название Тайбэя и вернуться к развитию экономических отношений с Китаем.
"Ситуация просто смешная. Эта власть и сам Ландсбергис сделали все, чтобы у нас больше не было никаких экономических и дипломатических отношений – у нас больше нет посольства Китая. Сейчас (правящие), видя ситуацию, когда президент США в ближайшее время планирует встретиться с президентом Китая и идут процессы сближения этих стран, они, видимо, понимают, что стреляют себе в ногу и уже идут полностью вразрез с политикой НАТО и Евросоюза в отношении Китая", - в пятницу сказал Р. Карбаускис.
"Видимо, на том политическом уровне решено, что необходимо прекратить политические игры, насмехаться над собой и над нашей страной, и, видимо, уже звучат логичные заявления", - отметил бывший член Сейма.
По его словам, для восстановления отношений с Китаем Литва должна сменить название тайваньского представительства на Тайбэя.
"Необходимо решить вопрос с названием тайваньского представительства – оно должно называться так же, как и во всем мире – Тайбэя. И я думаю, что посол Китая вернется, и мы сможем начать развивать экономические отношения", - сказал Р. Карбаускис, отметив важность экономических отношений с Китаем.
"У нас нет инвестиций, потому что мы разорвали экономические отношения со страной, которая является второй по величине экономикой в мире. Это осознание в этой ситуации приходит, жаль только, что оно приходит спустя столь долгое время", - сказал лидер "аграриев".
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву в четверг и пятницу находится с визитом в Литве. Однако встречи Д. Ву с министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергом или президентом не были запланированы.