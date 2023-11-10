Карбаускис прокомментировал позицию правящих по отношению к Тайваню: ситуация становится смешной

По его словам, глава дипломатии страны Габриэлюс Ландсбергис это понимает, поэтому не встретился с министром иностранных дел Тайваня, который на этой неделе находится с визитом в Литве. Кроме того, политик добавляет, что Литва должна возвратить тайваньскому представительству название Тайбэя и вернуться к развитию экономических отношений с Китаем.

"Ситуация просто смешная. Эта власть и сам Ландсбергис сделали все, чтобы у нас больше не было никаких экономических и дипломатических отношений – у нас больше нет посольства Китая. Сейчас (правящие), видя ситуацию, когда президент США в ближайшее время планирует встретиться с президентом Китая и идут процессы сближения этих стран, они, видимо, понимают, что стреляют себе в ногу и уже идут полностью вразрез с политикой НАТО и Евросоюза в отношении Китая", - в пятницу сказал Р. Карбаускис.