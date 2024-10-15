Карбаускис посетил штаб-квартиру социал-демократов: обсудили вопрос поддержки во втором туре выборов

Как ранее заявил политик агентству Elta, он намерен обсудить с председателем Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) вопрос поддержки кандидатов политических сил во втором туре выборов в Сейм.
Правда, вскоре в штаб-квартиру СДПЛ прибыл и Игнас Вегеле, баллотирующийся на выборах вместе с СКЗЛ.
„Мы четко заявили, что поддержим кандидатов от социал-демократов. Сейчас социал-демократы заявляют то же самое, и мы должны согласовать, как это проявится в реальности – что мы должны сделать, что они должны сделать“, – заявил Р. Карбаускис агентству Elta во вторник.
Ранее СДПЛ и Союз демократов „Во имя Литвы“ заявили, что также поддержат кандидатов друг друга во втором туре по одномандатным округам. Еще в ночь выборов встретившиеся В. Блинкявичюте и Саулюс Сквернялис заявили о совместном формировании правящего большинства.
ELTA напоминает, что по итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.
На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.
На третьем месте – партия „Заря Немана“ с 14, 99 проц. голосов избирателей.
За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“ с 9,24 проц. голосов, Движение либералов с 7,70 проц. и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 7,02 проц.
По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы.
Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.
За 141 мандат депутата Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 депутат Сейма избирается по одномандатным округам. Если ни один из кандидатов не наберет одной пятой всех голосов избирателей по одномандатному округу, 27 октября состоится второй тур выборов в Сейм.