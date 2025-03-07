2025.03.07 14:27

Карбаускис покинул ряды членов Литовского союза крестьян и зеленых

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ramūnas Karbauskis
Ramūnas Karbauskis
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Бывший лидер Литовского союза крестьян и зеленых Литвы (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис на этой неделе покинул ряды партии.

„В понедельник Карбаускис ушел из партии. Во время съезда, состоявшегося в субботу, он прокомментировал, почему уходит из активной политики: он хочет избежать конфликта интересов, поскольку у него амбициозные планы в бизнесе и запланированы крупные инвестиции“, - указала в пятницу представитель политической силы Даля Венцявичене.

„Карбаускис не только не баллотировался на пост председателя партии, но и покинул партию“, - добавила она.

Первым об уходе Карбаускиса в пятницу сообщил новостной портал lrytas.lt.

Напомним, что на съезде ЛСКЗ, состоявшемся на прошлой неделе, новым лидером партии был избран депутат Европарламента Аурелиюс Верига.

Хотя предполагалось, что руководство партией Карбаускиса должно было закончиться только в конце этого года, еще в ноябре прошлого года он намекнул, что предложит членам партии провести досрочные выборы председателя ЛСКЗ. На съезде, состоявшемся в конце прошлой недели, он заявил, что не будет больше баллотироваться на пост председателя, и выразил поддержку соратнику Вериге.

В свою очередь, новый председатель партии Верига не исключает, что в этом сроке ЛСКЗ может оказаться в правящей коалиции. Однако он заверяет, что „крестьяне“ не будут предлагать себя, а если получат приглашение, то рассмотрят его внутри партии.

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заверил, что если „крестьяне“ выразят желание присоединиться к коалиции, то это может быть рассмотрено, однако, как дал понять глава правительства, сами правящие инициировать приглашение не будут. Однако позднее на этой неделе он намекнул, что ЛСКЗ может внести вклад в коалицию „в определенных форматах“.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии