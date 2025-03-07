Карбаускис покинул ряды членов Литовского союза крестьян и зеленых

„В понедельник Карбаускис ушел из партии. Во время съезда, состоявшегося в субботу, он прокомментировал, почему уходит из активной политики: он хочет избежать конфликта интересов, поскольку у него амбициозные планы в бизнесе и запланированы крупные инвестиции“, - указала в пятницу представитель политической силы Даля Венцявичене.
„Карбаускис не только не баллотировался на пост председателя партии, но и покинул партию“, - добавила она.
Первым об уходе Карбаускиса в пятницу сообщил новостной портал lrytas.lt.
Напомним, что на съезде ЛСКЗ, состоявшемся на прошлой неделе, новым лидером партии был избран депутат Европарламента Аурелиюс Верига.
Хотя предполагалось, что руководство партией Карбаускиса должно было закончиться только в конце этого года, еще в ноябре прошлого года он намекнул, что предложит членам партии провести досрочные выборы председателя ЛСКЗ. На съезде, состоявшемся в конце прошлой недели, он заявил, что не будет больше баллотироваться на пост председателя, и выразил поддержку соратнику Вериге.
В свою очередь, новый председатель партии Верига не исключает, что в этом сроке ЛСКЗ может оказаться в правящей коалиции. Однако он заверяет, что „крестьяне“ не будут предлагать себя, а если получат приглашение, то рассмотрят его внутри партии.
Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заверил, что если „крестьяне“ выразят желание присоединиться к коалиции, то это может быть рассмотрено, однако, как дал понять глава правительства, сами правящие инициировать приглашение не будут. Однако позднее на этой неделе он намекнул, что ЛСКЗ может внести вклад в коалицию „в определенных форматах“.