Карбаускис покинул ряды членов Литовского союза крестьян и зеленых

„В понедельник Карбаускис ушел из партии. Во время съезда, состоявшегося в субботу, он прокомментировал, почему уходит из активной политики: он хочет избежать конфликта интересов, поскольку у него амбициозные планы в бизнесе и запланированы крупные инвестиции“, - указала в пятницу представитель политической силы Даля Венцявичене.

„Карбаускис не только не баллотировался на пост председателя партии, но и покинул партию“, - добавила она.

Первым об уходе Карбаускиса в пятницу сообщил новостной портал lrytas.lt.

Напомним, что на съезде ЛСКЗ, состоявшемся на прошлой неделе, новым лидером партии был избран депутат Европарламента Аурелиюс Верига.