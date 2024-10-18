Карбаускис о совместной работе с "Во имя Литвы": мы переступили через свои амбиции

„Это его (С. Сквернялиса – ELTA) прагматичный подход, что ему не нравятся „крестьяне“, потому что был конфликт. Мы называем его предателем. И эту партию мы называем партией предателей. Имеем право так говорить“, – подчеркнул в пятницу Р. Карбаускис в эфире Žinių radijas.
„Заявляю громогласно и ясно – мы будем работать для Литвы. (...) Мы переступили через наши амбиции, мы точно не поднимаем их выше“, – подчеркнул он.
В свою очередь, лидер Союза демократов „Во имя Литвы“ заявил, что переговоры о будущей коалиции рассматриваются не с Р. Карбаускисом, а с Игнасом Вегеле, который числится в избирательном списке „крестьян“, однако председатель СКЗЛ парирует – И. Вегеле не является членом партии.
„Когда Саулюс Сквернялис, видимо, понял, что либералов в коалиции не будет, поскольку социал-демократы не хотят непрозрачной партии, начались разговоры о том, что он будет вести переговоры с Игнасом Вегеле. Скажу одно – как бы ни хотелось этого Саулюсу, ему придется вести переговоры с СКЗЛ. Игнас Вегеле даже не является членом союза. Он будет за столом, но вести переговоры придется с теми людьми, которых предал Саулюс Сквернялис“, – заявил Р. Карбаускис.
Как сообщалось ранее, бывшие сотоварищи Р. Карбаускис и С. Сквернялис провели красную линию по поводу совместной работы. Председатель „крестьян“ утверждал, что будет в коалиции с „Во имя Литвы“ только в том случае, если экс-премьера не будет в Правительстве. Со своей стороны, С. Сквернялис заявил, что хотел бы избежать коалиции с „крестьянами“ – по его словам, сотрудничеству мешал бы не баллотирующийся в Сейм председатель этой партии.
В свою очередь, Вилия Блинкявичюте, лидер социал-демократов, победивших в первом туре выборов в Сейм, заявила в четверг, что не придает особого значения нынешним разногласиям между этими потенциальными партнерами правящего большинства. Политик не сомневается, что всем трем политическим силам удастся найти компромиссные решения.
ELTA напоминает, что по итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.
На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.
На третьем месте – партия „Заря Немана“ с 14, 99 проц. голосов избирателей.
За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“ с 9,24 проц. голосов, Движение либералов с 7,70 проц. и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 7,02 проц.
По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы.
Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.