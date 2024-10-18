Карбаускис о совместной работе с "Во имя Литвы": мы переступили через свои амбиции

„Это его (С. Сквернялиса – ELTA) прагматичный подход, что ему не нравятся „крестьяне“, потому что был конфликт. Мы называем его предателем. И эту партию мы называем партией предателей. Имеем право так говорить“, – подчеркнул в пятницу Р. Карбаускис в эфире Žinių radijas.

„Заявляю громогласно и ясно – мы будем работать для Литвы. (...) Мы переступили через наши амбиции, мы точно не поднимаем их выше“, – подчеркнул он.

В свою очередь, лидер Союза демократов „Во имя Литвы“ заявил, что переговоры о будущей коалиции рассматриваются не с Р. Карбаускисом, а с Игнасом Вегеле, который числится в избирательном списке „крестьян“, однако председатель СКЗЛ парирует – И. Вегеле не является членом партии.