Карбаускис о планах "аграриев" в коалиции: кандидаты, гарантии и отказ от коррупции

„Мы в любом случае пойдем на переговоры. Поговорим о предохранителях и многом другом“, - сказал Р. Карбаускис журналистам после заседания правления СКЗЛ.

„Когда мы говорим о нашей ответственности, мы понимаем, что, если мы выйдем из переговоров этой правящей коалиции, в ней, скорее всего, появятся либералы, что, безусловно, было бы гораздо худшей ситуацией для Литвы и ее перспектив. Мы понимаем свою ответственность“, - подчеркнул он.

Однако политик уверен, что В. Блинкявичюте не откажется от своего первоначального обещания стать премьер-министром.