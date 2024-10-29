Карбаускис о планах "аграриев" в коалиции: кандидаты, гарантии и отказ от коррупции

„Мы в любом случае пойдем на переговоры. Поговорим о предохранителях и многом другом“, - сказал Р. Карбаускис журналистам после заседания правления СКЗЛ.
„Когда мы говорим о нашей ответственности, мы понимаем, что, если мы выйдем из переговоров этой правящей коалиции, в ней, скорее всего, появятся либералы, что, безусловно, было бы гораздо худшей ситуацией для Литвы и ее перспектив. Мы понимаем свою ответственность“, - подчеркнул он.
Однако политик уверен, что В. Блинкявичюте не откажется от своего первоначального обещания стать премьер-министром.
„Я бы немного удивился, если бы было иначе, потому что я слышал ее заявления, где она прямо упоминала, что будет премьер-министром (...), так что это было бы неожиданно. Но я не могу ответить за нее на этот вопрос“, - сказал глава „аграриев“.
Р. Карбаускис также назвал возможных кандидатов от СКЗЛ на посты министров сельского хозяйства и юстиции.
„В Литве нет такого политика, который мог бы представлять интересы литовского сельского хозяйства так, как Бронис Ропе. Потому что его знания в Еврокомиссии, Европарламенте, десять лет работы там – это то богатство, которое получил политик, чего нет ни у кого“, - сказал председатель СКЗЛ.
„Говоря о Министерстве юстиции, мы обсуждаем, что Игнас Вегеле, вероятно, мог бы быть среди ныне избранных членов Сейма. Я думаю, что по компетентности он бы полностью подошел, и трудно сказать, кто мог бы назвать лучшего юриста среди политиков, среди нынешних членов Сейма“, - подчеркнул он.
Однако Р. Карбаускис уверяет, что СКЗЛ предложит людей в больше министерств.
Лидер „аграриев“ также подчеркивает, что возглавляемая им партия пока даже не рассматривает обстоятельства, при которых она уйдет работать в оппозицию.
„Я пока не знаю таких обстоятельств или таких условий, при которых мы бы ушли. Пока такого нет, мы это не рассматриваем“, - подчеркнул Р. Карбаускис.
„Я рад, что социал-демократы не отступают от своего первоначального плана, что коалиция должна состоять из социал-демократов, демократов и „аграриев“, - подчеркнул он.
В переговорах о коалиции хотят ввести некоторые гарантии
Председатель СКЗЛ также подчеркивает, что возглавляемая им партия хотела бы ввести определенные гарантии в переговорах о возможной правящей коалиции.
„Это могут быть гарантии, связанные с тем, что мы можем иметь своих представителей в различных министерствах в том или ином качестве – чтобы знать, что происходит, отслеживать возможную коррупцию и т. д.“, - сказал Р. Карбаускис.
„Потому что главный вопрос этой коалиции, которая будет сформирована, - избежать того, что произошло в нынешней каденции – то есть коррупции“, - также отметил он.
Он уверяет, что „аграрии“ не потерпят никаких проявлений коррупции в новом Правительстве.
„Если у нас будут свои представители в этом Правительстве, если будут какие-то проявления коррупции – в первый же день, когда они появятся, когда мы увидим, что это деятельность некоторых наших коллег по коалиции – мы обязательно из нее выйдем“, - подчеркнул Р. Карбаускис.
Надеется, что „Во имя Литвы“ не будет шантажировать социал-демократов по поводу совместной работы со СКЗЛ
Политик также выразил надежду, что Союз демократов „Во имя Литвы“ не будет шантажировать СДПЛ заявлениями о том, что не пойдут в коалицию с „аграриями“.
„Если есть предложение одного малого партнера выкинуть другого малого партнера, это похоже на шантаж“, - сказал он.
Говоря о совместимости программ СКЗЛ и „Во имя Литвы“, он подчеркнул, что основная разница заключается в вопросах прав человека. Однако политик надеется, что подобных вопросов не будет в повестке Сейма и Правительства этого срока.
„Немного отличается отношение к представительству прав человека. Это те вещи, которые, возможно, не будут акцентироваться в этом Правительстве, как это было в предыдущем Правительстве – закон о партнерстве, ратификация Стамбульской конвенции или декриминализация наркотиков, вероятно, не будут в повестке будущего Правительства и будущего Сейма“, - сказал политик.