Карбаускис не верит, что Вегеле может уйти от "крестьян": никто нигде его не ждет

„Хочу сказать, что этот вопрос слишком раздут. Я разговаривал с Игнасом, таких намерений у него нет. (...) Не думаю, что Игнас куда-то уйдет, потому что нет другой такой партии с традиционными ценностями“, – заявил в пятницу Карбаускис в эфире Žinių radijas.

„Если он уйдет, потому что получит какую-то власть, пусть он расскажет, где его ждут какие-то подарки.

Никто нигде не ждет Игнаса Вегеле так же как и „крестьян“. Я совершенно не верю в этот сценарий“, – добавил он.

На вопрос, что произойдет, если Вегеле все же примет такое решение, Карбаускис заверил, что у представителей партии в Сейме будет фракция.