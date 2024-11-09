Карбаускис не верит, что Вегеле может уйти от "крестьян": никто нигде его не ждет

„Хочу сказать, что этот вопрос слишком раздут. Я разговаривал с Игнасом, таких намерений у него нет. (...) Не думаю, что Игнас куда-то уйдет, потому что нет другой такой партии с традиционными ценностями“, – заявил в пятницу Карбаускис в эфире Žinių radijas.
„Если он уйдет, потому что получит какую-то власть, пусть он расскажет, где его ждут какие-то подарки.
Никто нигде не ждет Игнаса Вегеле так же как и „крестьян“. Я совершенно не верю в этот сценарий“, – добавил он.
На вопрос, что произойдет, если Вегеле все же примет такое решение, Карбаускис заверил, что у представителей партии в Сейме будет фракция.
„Даже если бы он (Вегеле) принял такое решение, нет такого варианта, чтобы фракции не было. (...) Наша фракция будет и будет достаточно сильной и будет успешно работать в новом Сейме“, – подчеркнул председатель ЛСКЗ.
В четверг Вегеле заявил, что, если ЛСКЗ не войдет в правящую коалицию, он и его команда не будут рассматривать возможность присоединения к большинству.
Однако после того, как в пятницу социал-демократы сообщили о том, что в коалицию приглашены только партия „Заря Немана“ и демократы „Во имя Литвы“, Вегеле заявил новостному порталу Lrytas, что все же у него есть сомнения в том, останется ли он во фракции „крестьян“ и будет ли работать в оппозиции.
Первоначально коалиционные переговоры велись с демократами и ЛСКЗ, однако в пятницу „крестьяне“ так и не дождались приглашения от социал-демократов.