Карбаускис не представляет, кто мог бы стать премьер-министром помимо Блинкявичюте

„Я не могу себе представить иного. Мне приходилось общаться с Вилией, и другой темы нет. Это решение. (...) Я не могу представить себе другого варианта, потому что социал-демократы просто явно имеют достаточное большинство в этой будущей коалиции, чтобы явно там доминировать. Никто из других потенциальных партнеров по коалиции не сможет предложить своих кандидатов, потому что это было бы просто неправильно“, - сказал Р. Карбаускис телевидению LRT во вторник вечером.