2024.10.23 09:30

Карбаускис не представляет, кто мог бы стать премьер-министром помимо Блинкявичюте

 
ru.DELFI.lt
Ramūnas Karbauskis, Vilija Blinkevičiūtė
Ramūnas Karbauskis, Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Председатель Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис утверждает, что не сомневается в том, что пост премьер-министра в новом сформированном Сейме займет председатель Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкявичюте.

„Я не могу себе представить иного. Мне приходилось общаться с Вилией, и другой темы нет. Это решение. (...) Я не могу представить себе другого варианта, потому что социал-демократы просто явно имеют достаточное большинство в этой будущей коалиции, чтобы явно там доминировать. Никто из других потенциальных партнеров по коалиции не сможет предложить своих кандидатов, потому что это было бы просто неправильно“, - сказал Р. Карбаускис телевидению LRT во вторник вечером.

„Сегодня мы не очень понимаем, кто мог бы быть премьер-министром, кроме социал-демократов. Мы говорили это и ранее“, - отметил он.

ELTA напоминает, что после первого тура выборов в Сейм председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), получившей наибольшее количество мандатов, Вилия Блинкявичюте заверила, что правящую коалицию планируется сформировать из трех партий – социал-демократов, Союза демократов „Во имя Литвы“ и „аграриев“.

Правда, лидер демократов Саулюс Сквернялис заявил, что предпочел бы работать не со своими бывшими соратниками „аграриями“ во главе с Рамунасом Карбаускисом, а с Движением либералов.

Второй тур выборов в Сейм состоится 27 октября – тогда будут избраны депутаты в оставшихся 63 одномандатных округах.

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