Карбаускис: мы недооценили стиль предвыборной кампании Жемайтайтиса

„Я допустил немало ошибок, возможно, как глава штаба, так и в тактике. Об этом мы поговорим после выборов, какие ошибки были допущены и где они были допущены“, – сказал Р. Карбаускис в эфире Žinių radijas.

По мнению политика, наибольший вред „крестьянам“ могла нанести предвыборная риторика Р. Жемайтайтиса.

„Мы недооценили стиль предвыборной кампании Р. Жемайтайтиса, то, что в этой кампании будет так много лжи, клеветы и т. д. Мы действительно этого недооценили и у нас не было противоядия против такой предвыборной кампании“, – заявил Р. Карбаускис.