Карбаускис: мы недооценили стиль предвыборной кампании Жемайтайтиса

„Я допустил немало ошибок, возможно, как глава штаба, так и в тактике. Об этом мы поговорим после выборов, какие ошибки были допущены и где они были допущены“, – сказал Р. Карбаускис в эфире Žinių radijas.
По мнению политика, наибольший вред „крестьянам“ могла нанести предвыборная риторика Р. Жемайтайтиса.
„Мы недооценили стиль предвыборной кампании Р. Жемайтайтиса, то, что в этой кампании будет так много лжи, клеветы и т. д. Мы действительно этого недооценили и у нас не было противоядия против такой предвыборной кампании“, – заявил Р. Карбаускис.
„Глядя на результаты наших одномандатников, они значительно выше результатов партии в многомандатном округе. Другими словами, наши голоса засосала „Заря Немана“ и соответственно нам это едва не стоило 7-процентного барьера. Это ошибка, недооценка того, как будет проводиться предвыборная кампания“, – добавил он.
Р. Карбаускис признает, что выбранная „Зарей Немана“ предвыборная стратегия дала положительный результат этой политической силе.
„Они сделали это очень эффективно. И это на самом деле очень впечатляющий результат, его с этим можно поздравить, но методы, которыми это было сделано, неприемлемы“, – подчеркнул Р. Карбаускис.
„Был сигнал избирателям, например, о том, что мы сформируем коалицию с консерваторами, — он так утверждал людям. Кто-то, возможно, в это поверил, но это абсурд. (...) Это – ложь“, – отметил лидер СКЗЛ.
ELTA напоминает, что по итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.
На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.
На третьем месте – партия „Заря Немана“ с 14, 99 проц. голосов избирателей.
За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“ с 9,24 проц. голосов, Движение либералов с 7,70 проц. и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 7,02 проц.
По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы.
Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.