2024.10.18 10:19

Карбаускис: мы недооценили стиль предвыборной кампании Жемайтайтиса

 
Гайле Ярушевичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
ELTA
Ramūnas Karbauskis
Ramūnas Karbauskis
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

Председатель Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис признает, что неудовлетворительный результат его политической силы в первом туре выборов в Сейм обусловлен также ошибками, допущенными им на посту главы штаба. Как утверждает политик, он неверно оценил стиль предвыборной кампании лидера партии „Зари Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса, которая, по его мнению, была основана на лжи.

„Я допустил немало ошибок, возможно, как глава штаба, так и в тактике. Об этом мы поговорим после выборов, какие ошибки были допущены и где они были допущены“, – сказал Р. Карбаускис в эфире Žinių radijas.

По мнению политика, наибольший вред „крестьянам“ могла нанести предвыборная риторика Р. Жемайтайтиса.

„Мы недооценили стиль предвыборной кампании Р. Жемайтайтиса, то, что в этой кампании будет так много лжи, клеветы и т. д. Мы действительно этого недооценили и у нас не было противоядия против такой предвыборной кампании“, – заявил Р. Карбаускис.

„Глядя на результаты наших одномандатников, они значительно выше результатов партии в многомандатном округе. Другими словами, наши голоса засосала „Заря Немана“ и соответственно нам это едва не стоило 7-процентного барьера. Это ошибка, недооценка того, как будет проводиться предвыборная кампания“, – добавил он.

Р. Карбаускис признает, что выбранная „Зарей Немана“ предвыборная стратегия дала положительный результат этой политической силе.

„Они сделали это очень эффективно. И это на самом деле очень впечатляющий результат, его с этим можно поздравить, но методы, которыми это было сделано, неприемлемы“, – подчеркнул Р. Карбаускис.

„Был сигнал избирателям, например, о том, что мы сформируем коалицию с консерваторами, — он так утверждал людям. Кто-то, возможно, в это поверил, но это абсурд. (...) Это – ложь“, – отметил лидер СКЗЛ.

ELTA напоминает, что по итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.

На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.

На третьем месте – партия „Заря Немана“ с 14, 99 проц. голосов избирателей.

За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“ с 9,24 проц. голосов, Движение либералов с 7,70 проц. и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 7,02 проц.

По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы.

Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.

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