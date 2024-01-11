Кандротас снова подал документы для выдвижения своей кандидатуры на президентские выборы

 
ELTA
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Antanas Kandrotas
Antanas Kandrotas
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
В Главную избирательную комиссию (ГИК) во второй раз поступили документы активного участника различных акций протеста Антанаса Кандротаса с целью выдвижения его кандидатуры на президентских выборах.

Это подтвердила Elta представитель ГИК Индре Раманавичене.

Комиссия примет решение о регистрации А. Кандротаса в качестве участника политической кампании в ближайшее время.

Такую заявку А. Кандротас уже подавал ранее. Однако ГИК отклонила просьбу зарегистрировать его в качестве участника президентской избирательной кампании.

А. Кандротас-Целофанас ранее судим за финансовые преступления.

Последний раз он выслушал неблагоприятное для него решение суда в конце ноября прошлого года – Каунасский окружной суд признал А. Кандротаса-Целофанаса виновным в мошенничестве, незаконном распоряжении акцизными товарами, неправильном представлении данных, махинациях с бухгалтерским учетом, он был приговорен к 4 годам лишения свободы. Данное решение суда еще не вступило в силу.

А. Кандротас-Целофанас является обвиняемым по делу о беспорядках у Сейма в 2021 году, которое сейчас рассматривает Вильнюсский участковый суд.

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