Кандидаты в президенты - соглашение о финансировании обороны будет достигнуто: судьба налоговой реформы не повторится

"Дискуссия в этот раз, в отличие от дискуссии по налоговой реформе, может закончиться успешно, потому что я очень хочу надеяться, что все партии, которые участвуют в дискуссии, понимают, о чем мы здесь говорим, что речь идет о святых вещах, безопасности, обороне, и то, что договориться необходимо", - отметил он.

"Дискуссия принимает более осязаемые формы, обнаруживаются общие знаменатели между разными партиями, в первую очередь я бы отметил договоренность о возможном повышении ставки налога на прибыль – на 1 или 1,5%, в данном случае не принципиально. Речь идет также о возможном продлении банковского взноса солидарности, налогообложения страховых взносов, для меня приемлемы все налоги, которые не ударят в первую очередь по карманам простых людей", - сказал Г. Науседа во время дебатов кандидатов на пост президента в эфире радио LRT.

Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что решения о дополнительном финансировании обороны "кристаллизовались" в разных фракциях, но это не решает всех проблем.

"Кристаллизовались некоторые решения, симпатии к которым в Сейме были не только во фракции Союза Отечества, но и в других фракциях. Это не решает всех проблем, но это уже реальность, что после выборов придется принимать дополнительные решения. Тем более, что часть общества ожидает, что финансирование обороны будет даже выше 3%", - сказала И. Шимоните.