Кандидаты в президенты будут ожидать результаты выборов в своих штабах

В день голосования на выборах:
Приблизительно в 10 час.
Экс-президент Д. Грибаускайте примет участие в голосовании на выборах президента (село Букишкис, ул. Мокиклос 1, Вильнюсский район).
10.30
Кандидат в президенты И. Вегеле примет участие в голосовании на выборах президента (ул. Шило 24, Вильнюс).
11.00
Кандидат в президенты Г. Науседа примет участие в голосовании на выборах президента (ул. Я. Купалос 8, Вильнюс).
12.00
Председатель союза демократов „Во имя Литвы“ С. Сквернялис примет участие в голосовании на выборах президента (ул. Кряучюну 61, Вильнюс).
13.00
Кандидат от Партии свободы Д. Жалимас примет участие в голосовании на выборах президента (ул. Гедвиджю 8, Вильнюс).
13.00
Кандидат от союза демократов „Во имя Литвы“ Гедримас Еглинскас примет участие в голосовании на выборах президента (ул. Иерузалес 25, Вильнюс).
Избирательне штабы кандидатов:
Штаб кандидата от союза демократов „Во имя Литвы“ Гедримаса Еглинскаса
Ресторан Uncle Sam’s American Pub, ул. Исландиёс 1, Вильнюс
Приглашают собираться с 19.30 час.
Штаб кандидата от Партии труда Андрюса Мазурониса
Офис партии, ул. Вашингтого 1-63, Вильнюс
Приглашают собираться с 20 час.
Штаб кандидата Г. Науседы
Ресторан Le Mans, Ужупё 24, Вильнюс
Приглашают собираться с 20 час.
Штаб кандидата от Союза Отечества-Христианских демократов Литвы Ингриды Шимоните
Гостиница Courtyard by Marriott, ул. Ринктинес 3, Вильнюс
Первые комментарии – около 21 час. Затем – около 23.45 час.
Штаб кандидата Эдуардаса Вайткуса
Адвокатская контора Misiūnas ir partneriai, Конституциёс 9-55, Вильнюс
Приглашают собираться с 20 час.
Штаб кандидата Игнаса Вегеле
Ресторан Grey (II этаж), Пилес 2, Вильнюс
Первые комментарии около 20.30 час. Затем – около 0.45 val.
Штаб кандидата от Партии свободы Дайнюса Жалимаса
Офис партии, пр. Гедимино 64A, Вильнюс
Приглашают собираться с 20 час. Совместная пресс-конференция кандидата и председателя партии – 23.15 час.
Штаб кандидата Ремигиюса Жемайтайтиса
Гостиница Hilton Garden Inn Vilnius City Centre, пр. Гедимино 44Б, Вильнюс.
Приглашают собираться с 20 час.