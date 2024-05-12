Кандидаты в президенты будут ожидать результаты выборов в своих штабах

В день голосования на выборах:

Приблизительно в 10 час.

Экс-президент Д. Грибаускайте примет участие в голосовании на выборах президента (село Букишкис, ул. Мокиклос 1, Вильнюсский район).

10.30

Кандидат в президенты И. Вегеле примет участие в голосовании на выборах президента (ул. Шило 24, Вильнюс).

11.00

Кандидат в президенты Г. Науседа примет участие в голосовании на выборах президента (ул. Я. Купалос 8, Вильнюс).

12.00

Председатель союза демократов „Во имя Литвы“ С. Сквернялис примет участие в голосовании на выборах президента (ул. Кряучюну 61, Вильнюс).

13.00

Кандидат от Партии свободы Д. Жалимас примет участие в голосовании на выборах президента (ул. Гедвиджю 8, Вильнюс).

13.00