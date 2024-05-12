Президентские выборы 2024
Президентские выборы 2024
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
2024.05.12 09:02

Кандидаты в президенты будут ожидать результаты выборов в своих штабах

 

В воскресенье, в основной день голосования на президентских выборах, ряд кандидатов и политиков еще собираются принять участие в голосовании, а окончательные результаты будут ожидать в своих штабах.

ELTA
ru.DELFI.lt

В день голосования на выборах:

Приблизительно в 10 час.

Экс-президент Д. Грибаускайте примет участие в голосовании на выборах президента (село Букишкис, ул. Мокиклос 1, Вильнюсский район).

10.30

Кандидат в президенты И. Вегеле примет участие в голосовании на выборах президента (ул. Шило 24, Вильнюс).

11.00

Кандидат в президенты Г. Науседа примет участие в голосовании на выборах президента (ул. Я. Купалос 8, Вильнюс).

12.00

Председатель союза демократов „Во имя Литвы“ С. Сквернялис примет участие в голосовании на выборах президента (ул. Кряучюну 61, Вильнюс).

13.00

Кандидат от Партии свободы Д. Жалимас примет участие в голосовании на выборах президента (ул. Гедвиджю 8, Вильнюс).

13.00

Кандидат от союза демократов „Во имя Литвы“ Гедримас Еглинскас примет участие в голосовании на выборах президента (ул. Иерузалес 25, Вильнюс).

Избирательне штабы кандидатов:

Штаб кандидата от союза демократов „Во имя Литвы“ Гедримаса Еглинскаса

Ресторан Uncle Sam’s American Pub, ул. Исландиёс 1, Вильнюс

Приглашают собираться с 19.30 час.

Штаб кандидата от Партии труда Андрюса Мазурониса

Офис партии, ул. Вашингтого 1-63, Вильнюс

Приглашают собираться с 20 час.

Штаб кандидата Г. Науседы

Ресторан Le Mans, Ужупё 24, Вильнюс

Приглашают собираться с 20 час.

Штаб кандидата от Союза Отечества-Христианских демократов Литвы Ингриды Шимоните

Гостиница Courtyard by Marriott, ул. Ринктинес 3, Вильнюс

Первые комментарии – около 21 час. Затем – около 23.45 час.

Штаб кандидата Эдуардаса Вайткуса

Адвокатская контора Misiūnas ir partneriai, Конституциёс 9-55, Вильнюс

Приглашают собираться с 20 час.

Штаб кандидата Игнаса Вегеле

Ресторан Grey (II этаж), Пилес 2, Вильнюс

Первые комментарии около 20.30 час. Затем – около 0.45 val.

Штаб кандидата от Партии свободы Дайнюса Жалимаса

Офис партии, пр. Гедимино 64A, Вильнюс

Приглашают собираться с 20 час. Совместная пресс-конференция кандидата и председателя партии – 23.15 час.

Штаб кандидата Ремигиюса Жемайтайтиса

Гостиница Hilton Garden Inn Vilnius City Centre, пр. Гедимино 44Б, Вильнюс.

Приглашают собираться с 20 час.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии