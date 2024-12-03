Кандидаты от партии "Заря Немана" под вопросом: что решит президент?

„Всякое может произойти. (...) Если это произойдет, то мы сядем, посмотрим и решим вопрос“, – сказал во вторник Р. Жемайтайтис в эфире передачи „По существу“.

„Мы нашли трех человек с опытом, со знаниями. (...) Если президент решит не утвердить какую-либо кандидатуру от „Зари Немана“, точно проблемы не будет. На второй-третий день будет представлен кандидат, который в команде запланирован в качестве замминистра. Это точно будет. Здесь нет никаких проблем. Он также не будет членом партии“, – заверил он.