Кандидаты от партии "Заря Немана" под вопросом: что решит президент?

„Всякое может произойти. (...) Если это произойдет, то мы сядем, посмотрим и решим вопрос“, – сказал во вторник Р. Жемайтайтис в эфире передачи „По существу“.
„Мы нашли трех человек с опытом, со знаниями. (...) Если президент решит не утвердить какую-либо кандидатуру от „Зари Немана“, точно проблемы не будет. На второй-третий день будет представлен кандидат, который в команде запланирован в качестве замминистра. Это точно будет. Здесь нет никаких проблем. Он также не будет членом партии“, – заверил он.
Президент намерен подписать указ о новом составе правительства в среду. По мнению старшего советника президента Фредерикаса Янсонаса, тогда и выяснится, кого из кандидатов в Кабинет министров, представленных премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом, президент одобрил, а кого – нет.
Ранее глава государства упомянул, что правительство Г. Палуцкаса может приступить к работе не в полном составе – он утвердит неполный состав кабинета министров. Ф. Янсонас повторил это и во вторник утром.
„Указ может быть с 14 фамилиями, может быть с 13, может быть с 12 или 10“, – сказал советник президента.
ELTA напоминает, что „Заря Немана“ выдвинула в качестве кандидата в министры окружающей среды руководителя Центра природных исследований Сигитаса Поденаса, на должность министра юстиции – бывшего руководителя Тюремной службы Виргиниюса Куликаускаса, а на должность министра сельского хозяйства – председателя Сельскохозяйственного совета Литвы Игнаса Хофманаса.
Новый кабинет министров получит полномочия только после утверждения программы правительства парламентом.
Как ранее заявил спикер Сейма Саулюс Сквернялис, есть надежда, что парламент утвердит программу правительства через пару недель – 12 декабря.