Кандидатуре Ландсбергиса в еврокомиссары от Литвы - мощная поддержка в Европарламенте

Влиятельное издание Politico недавно назвало потенциальных кандидатов в новые члены ЕК, среди которых упоминается и министр иностранных дел Г. Ландсбергис. Отмечается, что он нацелен на портфель еврокомиссара, связанный с вопросами внешней политики. Однако представители как правящей партии, так и оппозиции сомневаются, что его кандидатура будет одобрена внутри страны.

„Я не сомневаюсь, что мой коллега из Литвы Габриэлюс Ландсбергис обладает необходимыми навыками, чтобы представлять ЕС в качестве члена Европейской комиссии, используя свой обширный опыт в области международных отношений и прочные связи, которые он установил как уважаемый лидер в нашем соседстве и за его пределами“, - пишет в социальной сети X М. Вебер.

Не скрывает сомнений и президент Г. Науседа, заявляя, что видит на эту должность лучших кандидатов, чем нынешний министр иностранных дел.

„Я вижу лучших кандидатов – особенно если учесть, что это будет не должность комиссара по внешней политике“, - сказал Г. Науседа телевидению LRT.

Партнеры по правящей коалиции высказывают критику по поводу того, что консерваторы до сих пор не назвали, кого они предложат в ЕК. По их мнению, Литва, не назвавшая кандидата, теряет переговорную позицию относительно портфелей ЕС. Этот вопрос планируется обсудить на заседании коалиционного совета.