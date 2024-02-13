Кандидат в президенты Верига: нам, как маленькой стране, важно строить дружеские отношения

"Мы — государство, в котором находимся, у нас большие геополитические риски и у нас должны быть очень серьезные друзья и партнеры. Я думаю, что нам, как маленькой стране, очень важно создать эти дружеские отношения, сохранять их и не создавать для себя ненужных рисков", - сказал А. Верига, представляя свое внешнеполитическое видение в Центре исследований восточноевропейских стран.
По его словам, Литва кое-где поступила неправильно, например, когда во время переговоров о вводе немецкой бригады начали публично спорить по поводу коммюнике, подписанного президентом Гитаном Науседа с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Помните, в Литве начала распространяться история о том, что непонятно, что он там подписал, пусть покажет точные слова, может, он что-то неправильно понял. И помните, в это время посол Германии в Литве подал в отставку, что очень редкое явление, и это, наверное, был сигнал того, что Литва как государство создает внутри определенную напряженность, которая, видимо, прокатилась по Германии", - отметил кандидат, добавив, что мы не должны создавать проблемы там, где они нам не нужны.
А.Верига также был удивлен тем, что Литва или ее политики проявляют благосклонность к определенным кандидатам на выборах, которые проводятся за границей. По словам кандидата, у нас сложилось впечатление, что на парламентских выборах в Польше мы поддержали их победителей во главе с Дональдом Туском.
"В случае польских выборов, по крайней мере, наши и национальный вещатель, и в любом случае, в публичном пространстве была большая поддержка тех, кто сейчас победил. У меня такое впечатление складывается, и именно так посчитали и люди. Я думаю, это немного разочаровывает. А что, если бы победили те, кто был у власти, бывшие правители. Помогло ли это нам улучшить отношения или нет?" - спросил депутат.
По его оценке, мы делаем то же самое и в вопросе президентских выборов в США.
"Не может быть, что политик скажет: ты не тех поддерживаешь, ты хочешь видеть на этой должности другого человека, тогда, может быть, подожди, пока выберут того, кого ты хотел видеть, и тогда поговорим", - сказал А. Верига.
Он оценил, что Литва должна быть предсказуемой и последовательной в своей внешней политике, чего якобы не удалось добиться в ходе развития отношений с Тайванем и Китаем. А. Верига показал, что следует рассмотреть вопрос об изменении названия тайваньского представительства в Литве.
А.Верига заявил, что выступает за сохранение права вето в Евросоюзе при принятии решений.
"Понимаю, насколько плохи решения Венгрии, которые мешают принятию решений относительно Украины, но (...) для маленького государства отказаться от права вето в определенных областях или сузить его, основываясь на одном прецеденте, - это не очень дальновидно (...). Однажды это может стать для нас препятствием в представлении интересов, которые нам могут быть очень важны в данный момент", - прокомментировал политик.
Говоря об оборонной политике, А.Верига отметил, что Литва выполняет обязательства, данные НАТО, и выделяет 2% ВВП на национальную оборону, и пообещал, что это обязательство будет выполнено. А.Верига согласился, что можно говорить о том, что делать с выделенными средствами, но раскритиковал риторику премьер-министра Ингриды Шимоните.
"Мне не нравится, как сейчас говорит премьер-министр, которая звонит представителям партийных лидеров и говорит: мы приглашаем вас не выслушать ваши идеи, а расскажем, как должно быть. Мне кажется, это неправильный способ для действия, зная, что нужен широкий консенсус", - заявил депутат Сейма.
Ратуют за всеобщий созыв, но, по мнению А. Вериги, вопрос в том, когда об этом говорить. Сейчас, по словам политика, мы не готовы к всеобщему призыву.
"Это то же самое, что сообщать об угрозах, не задумываясь: это вызывает ненужные волны в обществе. Мне кажется, это не способствует нормальной, хорошей дискуссии", - добавил претендент на руководство страной.
Он утверждал, что был против сокращения обязательной начальной военной службы до 6 месяцев. По мнению А. Вериги, за такое время человек не успел бы подготовиться и приобрести необходимые компетенции.