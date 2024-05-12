Кандидат в президенты Вегеле: основная работа на сегодня – отдохнуть, победить в первом и во втором туре

"Затянулось всё время, может в том смысле, что на самом деле это требует много сил, много энергии. Но когда ты знаешь, за что борешься, и когда ты видишь видение другой Литвы, возможность по-другому говорить с людьми, ты просыпаешься утром и продолжаешь работать, едешь. (...) В будущем – это огромная награда. А награда – другая Литва", – заявил И. Вегеле журналистам после голосования в воскресенье.

"Основная работа на сегодня – отдохнуть, победить в первом туре и победить во втором туре", – сказал кандидат.

Между тем, говоря о своем сильнейшем конкуренте на финишной прямой выборов, кандидат не назвал конкретных имен. Однако И. Вегеле заявил, что, по его мнению, жители готовы выбрать другую Литву.