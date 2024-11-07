Кандидат в премьеры Литвы: к вечеру решим, кто будет приглашен в правящую коалицию

„Сегодня мы подведем итоги этих обсуждений и примем решение о том, кто будет приглашен в коалицию, кто будет приглашен к сотрудничеству и поддержке правящей коалиции в другом формате“, - сказал Г. Палуцкас журналистам в четверг после встречи с представителями Движения либералов.

„Переговорная группа вместе с председателем нашей партии будет решать этот вопрос, формализовать наше заседание или нет, это здесь не главное. Но это решение мы примем сегодня вечером“, - отметил политик.

За неделю до начала работы Сейма новой каденции в четверг СДПЛ встретилась с последними потенциальными партнерами по коалиции – Движением либералов.