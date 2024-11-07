2024.11.07 11:50

Кандидат в премьеры Литвы: к вечеру решим, кто будет приглашен в правящую коалицию

 
ru.DELFI.lt
Gintautas Paluckas, Saulius Skvernelis
Gintautas Paluckas, Saulius Skvernelis
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Кандидат на пост премьер-министра от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Гинтаутас Палуцкас утверждает, что в четверг социал-демократы примут решение о том, какие партии будут приглашены в правящую коалицию.

„Сегодня мы подведем итоги этих обсуждений и примем решение о том, кто будет приглашен в коалицию, кто будет приглашен к сотрудничеству и поддержке правящей коалиции в другом формате“, - сказал Г. Палуцкас журналистам в четверг после встречи с представителями Движения либералов.

„Переговорная группа вместе с председателем нашей партии будет решать этот вопрос, формализовать наше заседание или нет, это здесь не главное. Но это решение мы примем сегодня вечером“, - отметил политик.

За неделю до начала работы Сейма новой каденции в четверг СДПЛ встретилась с последними потенциальными партнерами по коалиции – Движением либералов.

Кандидат СДПЛ на пост премьер-министра Г. Палуцкас уже участвовал во встречах с лидерами Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) и Союза демократов „Во имя Литвы“, которые договорились консультироваться еще в ночь выборов. В среду Г. Палуцкас также встретился с представителями „Зари Немана“.

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