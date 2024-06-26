2024.06.26 11:22

Кандидат в министры: зарплаты учителей в Литве с нового учебного года вырастут на 15,5%

 
Elta
ru.DELFI.lt
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Кандидат в министры образования Литвы Радвиле Моркунайте-Микуленене утверждает, что в сентябре зарплаты учителей могут вырасти не на обещанные 10 проц., а чуть более чем на 15 проц.

„Несмотря на то, что было согласовано с профсоюзами, с большинством профсоюзов, по поводу роста 10+10 за этот год. Однако, зная о нашем обязательстве до 130 проц. (средней заработной платы – ELTA), и при более благоприятных обстоятельствах, в сентябре этот рост составит не 10 проц., а уже 15,5 проц.“, - сказала Р. Моркунайте-Микуленене телевидению LRT.

Кандидат в министры отметила, что в правительстве уже есть зарегистрированное предложение о повышении в сентябре на 15 проц.

„Очень надеюсь, что учителя тоже почувствуют это приближение и зарплату, которая уже в сентябре должна достичь 130 проц. средней зарплаты“, - сказала она.

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