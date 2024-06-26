Кандидат в министры: зарплаты учителей в Литве с нового учебного года вырастут на 15,5%

„Несмотря на то, что было согласовано с профсоюзами, с большинством профсоюзов, по поводу роста 10+10 за этот год. Однако, зная о нашем обязательстве до 130 проц. (средней заработной платы – ELTA), и при более благоприятных обстоятельствах, в сентябре этот рост составит не 10 проц., а уже 15,5 проц.“, - сказала Р. Моркунайте-Микуленене телевидению LRT.