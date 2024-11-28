Кандидат в министры культуры: снос памятников Саломее Нерис – попытка стереть трагическое прошлое

„Эти вещи (памятники – ELTA) не надо сносить. (...) И трагическое прошлое надо оставить, чтобы оно не повторилось, это очень важно. Проще всего было бы выбросить всё на помойку или сказать – этого не было“, – сказал Ш. Бирутис в эфире Žinių radijas.
„Дискуссии практически не было в обществе. Иногда нам приходится оценивать все стороны. Могу с уверенностью сказать, что Саломея Нерис как поэтесса — гениальна. И в истории нашей литературы другой столь гениальной поэтессы действительно не было“, – подчеркнул он.
Он согласен, что с нынешней позиции очень легко судить о заблуждениях С. Нерис. Однако, по мнению Ш. Бирутиса, не стоит торопиться.
„Сейчас о ее политических заблуждениях очень легко судить с нынешней позиции. Но так или иначе деятели искусства всегда были утопистами и левыми — и так во всем мире, давайте посмотрим на всевозможные французские революции. На самом деле они деятели искусства и у них в голове до сих пор тот коммунизм в свое время, или социализм – благо для народа“, – сказал Ш. Бирутис.
„Действительно, людей и в Литве очень сильно ввели в заблуждение. Деятели искусства – не политики и требовать от них следует такой же ответственности, как и от бывших политиков нашей независимой Литвы, которые так или иначе не воспротивились оккупации – я думаю, нельзя сравнивать эти вещи“, – подчеркнул он.
Поэтому, подчеркивает кандидат на пост министра культуры, творчество С. Нерис следует отделять от ее жизненных заблуждений.
„Надо назвать – что сделали, как сделали, почему. Но осуждать ее творчество за эти ошибки... Творчество лично я бы отделил“, – подчеркнул он.
ELTA напоминает, что поэтесса С. Нерис в обществе оценивается неоднозначно из-за пропаганды тоталитарной коммунистической системы. Во время оккупации поэтесса была в составе делегации, отправившейся в Москву просить о принятии Литвы в состав Советского Союза.
По этой причине комиссия по десоветизации, предложившая в начале августа перенести столичный памятник С. Нерис в музей, не исключает, что к этому вопросу, возможно, придется вернуться. По словам председателя комиссии Витаса Карчяускаса, среди предложений может быть вариант оставить памятник, но переименовать его в „Измену“.