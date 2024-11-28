Кандидат в министры культуры: снос памятников Саломее Нерис – попытка стереть трагическое прошлое

„Эти вещи (памятники – ELTA) не надо сносить. (...) И трагическое прошлое надо оставить, чтобы оно не повторилось, это очень важно. Проще всего было бы выбросить всё на помойку или сказать – этого не было“, – сказал Ш. Бирутис в эфире Žinių radijas.

„Дискуссии практически не было в обществе. Иногда нам приходится оценивать все стороны. Могу с уверенностью сказать, что Саломея Нерис как поэтесса — гениальна. И в истории нашей литературы другой столь гениальной поэтессы действительно не было“, – подчеркнул он.

Он согласен, что с нынешней позиции очень легко судить о заблуждениях С. Нерис. Однако, по мнению Ш. Бирутиса, не стоит торопиться.