Кандидат в министры экономики поддержал иностранцев в бизнесе: история вьетнамских предпринимательниц вызвала резонанс

Такое заявление политик сделал в ответ на публичную историю с гражданками Вьетнама Нгок Ань Тху Ву (Алекса) и Тхи Фуонг Дунг Ле (Диана), открывших в Шяуляе ресторан вьетнамской кухни Saigon kava, временный вид на жительство которых в Литве был аннулирован Департаментом миграции, поскольку женщины с марта этого года не трудоустроили двух граждан Литвы или Европейского союза (ЕС), как того требует закон.
„Вопросов возникает очень много и не зря общество так чутко на это отреагировало, потому что мы столкнулись с таким классическим случаем, когда вместо поиска решений или предоставления какой-то консультации или предварительного предупреждения было выбрано попросту элементарное и обоснованное в юридическом смысле решение. Не соответствуете критериям – сообщаем, что через столько-то дней вы должны покинуть страну“, – заявил в четверг радио LRT Л. Савицкас.
Представитель „Во имя Литвы“ напомнил, что Комитет Сейма по правам человека на следующей неделе проведет парламентский контроль по этому делу.
„Сейчас очень важно, с одной стороны, выяснить ситуацию по этому конкретному случаю, и было бы очень печально, если бы эти гражданки Вьетнама покинули страну и закрыли свой бизнес в Литве из-за такого отношения“, – добавил он.
Вице-президент Конфедерации промышленников Литвы Робертас Даргис согласен с необходимостью изменений в миграционной политике и утверждает, что в правительстве должен работать чиновник, ответственный за миграцию.
„Мы предлагали правительству создать „мистера“ миграцию, который мог бы следить именно за такими вещами, забегать вперед, разрабатывать необходимые правовые документы, как законы, так и постановления Правительства, чтобы именно те иностранцы, которые развивают бизнес и платят налоги (...), могли бы наращивать свой бизнес и экономику государства“, – пояснил он.
По мнению Р. Даргиса, необходимо отменить требование к иностранцам, создающим малый бизнес, по трудоустройству двух граждан Литвы или ЕС, поскольку зачастую это невозможно. По мнению представителя промышленников, такие иностранцы приносят пользу государству и его экономике.
„Я считаю, что это следует упразднить. Если люди приезжают, вкладывают деньги, и, как я понимаю, они вложили деньги в бизнес, купили производственное оборудование, арендовали помещения. Они платят налоги легально и контролируются всеми учреждениями“, – сказал он.
„Они (гражданки Вьетнама – ELTA) выгодны государству и такие случаи должны быть пересмотрены“, – отметила Р. Даргис.
Между тем, Л. Савицкас считает, что необходимо пересмотреть методы работы Департамента миграции и пути для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем.
„Это положение неплохое по сути, но то, чего мне не хватает, и о чем придется говорить, так это о том, как мы реализуем положения закона, как работает Департамент миграции, какие стандарты он применяет, потому что это лицо государство, когда речь заходит о представительстве государства и его законов“, – заявил кандидат в министры.
ELTA напоминает, что в ответ на решение Департамента миграции об аннулировании временного вида на жительство, выданного гражданкам Вьетнама Нгок Ань Тху Ву (Алекса) и Тхи Фуонг Дунг Ле (Диана), открывшим ресторан вьетнамской кухни „ Saigon kava“ в Шяуляе, жители подготовили петицию с требованием отменить решение о депортации женщин из страны. Его уже подписали более 2 тыс. человек.