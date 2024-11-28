Кандидат в министры экономики поддержал иностранцев в бизнесе: история вьетнамских предпринимательниц вызвала резонанс

„Это положение неплохое по сути, но то, чего мне не хватает, и о чем придется говорить, так это о том, как мы реализуем положения закона, как работает Департамент миграции, какие стандарты он применяет, потому что это лицо государство, когда речь заходит о представительстве государства и его законов“, – заявил кандидат в министры.