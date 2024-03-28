Кандидат на пост президента Жалимас доставил собранные подписи в ГИК

По данным ГИК, за Д. Жалимаса в бумажном виде собрано 1 197 подписей граждан Литвы, имеющих право голоса, электронным способом подписались 21 088 избирателей.
В настоящее время подписи продолжают собирать семь кандидатов – Гедримас Еглинскас, Гинтаутас Кнюкшта, Арунас Римкус, Валдас Туткус, Эдуардас Вайткус, Аурелиюс Верига, Игнас Вегеле. Ингрида Шимоните, Гитанас Науседа и Ремигиюс Жемайтайтис и Андрюс Мазуронис уже завершили сбор подписей.
ГИК напоминает, что будущие кандидаты могут собирать подписи избирателей до 28 марта, им нужно набрать не менее 20 тыс. подписей. Это можно сделать как на бумажных листах для сбора подписей, так и электронным способом.
Президентские выборы состоятся 12 мая этого года.