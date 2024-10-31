Кандидат на пост премьер-министра Гинтаутас Палуцкас не откажется от своих акций, но готов избежать конфликтов интересов

„Я серьезно отношусь как к конфликту интересов, так и к его видимости. Если увижу, что они формируются, я, несомненно, самоотстранюсь. Будут ли это голосования в Сейме или решения в Правительстве“, – сказал Г. Палуцкас в четверг в эфире Delfi TV.
„Акционером останусь, поскольку это предусматривают наши законодательные акты. Можно владеть собственностью, но не участвовать в развитии бизнеса“, – подчеркнул он.
По данным Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ), Г. Палуцкас является акционером компании Emus, которая производит литий-химические аккумуляторы, программное обеспечение и системы.
У социал-демократа также есть акции зарегистрированной в Турции компании Triden Solo Tarim sirket, которая инвестирует в сельское хозяйство.
Однако Г. Палуцкас считает, что имеющиеся акции не помешают ему выполнять работу премьер-министра.
„Все налоговые вопросы так или иначе затрагивают бизнес или всех нас – потребителей. Если мы сможем увидеть конфликт интересов в таких вопросах, то в Сейме не останется кому голосовать“, – заявил социал-демократ.
„Мы – парламентская республика, решения и законы принимает Сейм. Независимо от того, насколько влиятельным может или должен быть премьер-министр, он также подчиняется как законодательным актам, так и Конституции. Я готов соблюдать все принципы правового регулирования“, – подчеркнул он.