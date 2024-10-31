Кандидат на пост премьер-министра Гинтаутас Палуцкас не откажется от своих акций, но готов избежать конфликтов интересов

„Я серьезно отношусь как к конфликту интересов, так и к его видимости. Если увижу, что они формируются, я, несомненно, самоотстранюсь. Будут ли это голосования в Сейме или решения в Правительстве“, – сказал Г. Палуцкас в четверг в эфире Delfi TV.