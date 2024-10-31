2024.10.31 14:35

Кандидат на пост премьер-министра Гинтаутас Палуцкас не откажется от своих акций, но готов избежать конфликтов интересов

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Как заявил предложенный социал-демократами на пост премьер-министра Гинтаутас Палуцкас, он не намерен отказываться от своих акций в ряде предприятий. Однако, как подчеркивает политик, он бы самоотстранился от голосования в Сейме или правительстве, если бы возник конфликт интересов.

„Я серьезно отношусь как к конфликту интересов, так и к его видимости. Если увижу, что они формируются, я, несомненно, самоотстранюсь. Будут ли это голосования в Сейме или решения в Правительстве“, – сказал Г. Палуцкас в четверг в эфире Delfi TV.

„Акционером останусь, поскольку это предусматривают наши законодательные акты. Можно владеть собственностью, но не участвовать в развитии бизнеса“, – подчеркнул он.

По данным Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ), Г. Палуцкас является акционером компании Emus, которая производит литий-химические аккумуляторы, программное обеспечение и системы.

У социал-демократа также есть акции зарегистрированной в Турции компании Triden Solo Tarim sirket, которая инвестирует в сельское хозяйство.

Однако Г. Палуцкас считает, что имеющиеся акции не помешают ему выполнять работу премьер-министра.

„Все налоговые вопросы так или иначе затрагивают бизнес или всех нас – потребителей. Если мы сможем увидеть конфликт интересов в таких вопросах, то в Сейме не останется кому голосовать“, – заявил социал-демократ.

„Мы – парламентская республика, решения и законы принимает Сейм. Независимо от того, насколько влиятельным может или должен быть премьер-министр, он также подчиняется как законодательным актам, так и Конституции. Я готов соблюдать все принципы правового регулирования“, – подчеркнул он.

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