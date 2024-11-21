Кандидат на пост министра обороны: президентство Трампа – шанс для укрепления европейской обороны

„В данном случае приход Дональда Трампа является положительным фактором, потому что он уже давно говорит, что Европа непропорционально мало инвестирует в свою оборону. Мы самый богатый регион в мире, но, когда мы сравниваем, сколько мы тратим на оборону и сколько мы могли бы потратить, это совершенно несопоставимо“, - заявила политик в среду телеканалу LRT.