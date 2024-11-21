Кандидат на пост министра обороны: президентство Трампа – шанс для укрепления европейской обороны

„В данном случае приход Дональда Трампа является положительным фактором, потому что он уже давно говорит, что Европа непропорционально мало инвестирует в свою оборону. Мы самый богатый регион в мире, но, когда мы сравниваем, сколько мы тратим на оборону и сколько мы могли бы потратить, это совершенно несопоставимо“, - заявила политик в среду телеканалу LRT.
„Мы все еще слишком зависим от Соединенных Штатов Америки“, - добавила она.
По мнению Д. Шакалене, есть большая вероятность, что призывы нового лидера США выделять больше средств на оборону будут учтены не только руководителями Литвы, но и других европейских стран.
„Европейские лидеры очень четко осознают, каким будет новый американский президент, и это, возможно, может дать небольшое ускорение“, - заявила социал-демократ.
ELTA напоминает, что Д. Трамп, избранный президентом Соединенных Штатов Америки в начале ноября, в своей риторике неоднократно подчеркивал, что европейские страны и страны НАТО, и особенно страны, расположенные в восточном крыле Европы, не должны просто ждать поддержки от США, но и сами вкладывать в оборону значительно больше.