2024.11.21 10:20

Кандидат на пост министра обороны: президентство Трампа – шанс для укрепления европейской обороны

 
Аустея Паулаускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
D. Šakalienė ir L. Kasčiūnas
D. Šakalienė ir L. Kasčiūnas

Социал-демократ Довиле Шакалене, считающаяся наиболее реальным кандидатом на пост министра обороны, уверяет, что приход к власти Дональда Трампа может стать необходимым импульсом для укрепления европейской безопасности.

„В данном случае приход Дональда Трампа является положительным фактором, потому что он уже давно говорит, что Европа непропорционально мало инвестирует в свою оборону. Мы самый богатый регион в мире, но, когда мы сравниваем, сколько мы тратим на оборону и сколько мы могли бы потратить, это совершенно несопоставимо“, - заявила политик в среду телеканалу LRT.

„Мы все еще слишком зависим от Соединенных Штатов Америки“, - добавила она.

По мнению Д. Шакалене, есть большая вероятность, что призывы нового лидера США выделять больше средств на оборону будут учтены не только руководителями Литвы, но и других европейских стран.

„Европейские лидеры очень четко осознают, каким будет новый американский президент, и это, возможно, может дать небольшое ускорение“, - заявила социал-демократ.

ELTA напоминает, что Д. Трамп, избранный президентом Соединенных Штатов Америки в начале ноября, в своей риторике неоднократно подчеркивал, что европейские страны и страны НАТО, и особенно страны, расположенные в восточном крыле Европы, не должны просто ждать поддержки от США, но и сами вкладывать в оборону значительно больше.

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