Кандидат на должность президента Шимоните представила в ГИК более 33 000 подписей избирателей

Со среды избиратели могли подписаться за И. Шимоните только в электронном виде.
Необходимые 20 тыс. подписей она собрала уже к вечеру того же дня – И. Шимоните является первым кандидатом, представившим в ГИК подписные листы с подписями избирателей.
Баллотирующемуся на второй срок нынешнему президенту Гитанасу Науседе пока не удалось собрать необходимое количество подписей. Вечером в понедельник действующий глава государства собрал более 14,1 тыс. онлайн-подписей.
Несмотря на то, что, по утверждению Г. Науседы, он не придает этому особого значения, тем не менее в четверг в своем личном аккаунте в Facebook глава государства призвал граждан поддержать его кандидатуру и решил пригласить некоторых из подписавшихся на чашечку кофе.
Это приглашение президента привлекло внимание ГИК, поэтому в пятницу он уточнил свое предложение. Г. Науседа отметил, что встреча пройдет в кафе, а пришедшим туда жителям придется самим заплатить за кофе.
Между тем, выдвинутый Партией свободы Дайнюс Жалимас обогнал президента в сборе онлайн-подписей – за Дайнюса Жалимаса онлайн уже подписались более 18,5 тыс. избирателей.
В настоящее время сбор подписей как в бумажном варианте, так и в электронном виде продолжают десять кандидатов, которым ГИК выдала подписные листы.