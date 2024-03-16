Кандидат на должность министра обороны Кащюнас: если меня пригласят, я готов

"Мы должны развивать волю к сопротивлению, мы должны вовлекать наше общество в планы обороны. Только этот принцип всеобщей обороны в практической реализации позволит создать такое государство, такую силу, литовского колючего ежа, где даже сильному русскому медведю будет неудобно его проглотить, он не захочет этого сделать", - сказал Л. Кащюнас.

Л.Кащюнас уверяет, что, получив предложение взять на себя обязанности А.Анушаускаса, он придет в министерство с предложениями по практической реализации комендантской системы, тылового подразделения, территориальной самообороны, программы по беспилотникам, дальнейшей подготовки и вооружения военного резерва. Однако главным приоритетом политик выделяет видение всеобщей обороны.

"Я действительно планировал выйти на работу в понедельник и пойти на должность председателя Комитета национальной безопасности и обороны литовского Сейма", - сказал он, добавив, что общается с премьер-министром Ингридой Шимоните как по телефону, так и лично.

"Если меня пригласят, я готов", - заявил журналистам в субботу Л.Кащюнас, отметив, что такое предложение ему поступило недавно.

На вопрос, сможет ли он достичь поставленных целей за 9 месяцев до окончания срока полномочий, парламентарий ответил, что будет работать и по субботам, и по воскресеньям.

Если он получит приглашение стать министром, Л.Кащюнас сказал, что рассмотрит возможность оставить на своих должностях некоторых нынешних заместителей министра национальной обороны.

"Я сформирую свою команду, но некоторые заместители министров действительно хорошо выполняют свою работу. Если мне суждено выполнять эти обязанности, я предложу некоторым остаться", - сказал он.

В пятницу пресс-служба правительства распространила заявление, подтверждающее, что премьер-министр И. Шимоните получила заявление А. Анушаускаса об отставке.