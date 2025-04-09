2025.04.09 12:15

Канцелярия Сейма передала Украине четыре автомобиля

 
elta
Каролина Конопацкене
ru.DELFI.lt
Humanitarinės pagalbos perdavimas Ukrainai
Humanitarinės pagalbos perdavimas Ukrainai
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

В среду канцелярия Сейма передала Украине три своих автомобиля и микроавтобус.

Автомобили прибывшим в Литву украинцам передали канцлер Сейма Альгирдас Стончайтис и представители канцелярии Сейма.

По прибытии в Украину автомобили будут переданы институтам города Херсона и Житомирской области.

Ранее канцелярия Сейма передавала Украине различную поддержку в виде автомобилей, ноутбуков, проекторов и огнетушителей, а также средства, собранные во время акций.

Военное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года. Еще до выборов президент США Дональд Трамп говорил о прекращении трехлетней войны.

Однако в марте президент России Владимир Путин отклонил предложение США и Украины о безоговорочном прекращении огня.

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