Как в ближайшее время будет выглядеть Литовская армия: новый командарм предупреждает о двух существенных условиях

„Я прислушиваюсь. Стараюсь рассмотреть проблему со всех сторон. У меня есть жизненный, есть военный опыт, я знаю, из чего состоит государство, я понимаю и хочу его объединить, найти общий знаменатель“, – сказал в начале встречи Вайкшнорас.
Кандидатуру Вайкшнораса на пост командарма одобрили практически единогласно все важнейшие учреждения страны, такой поддержки у бывшего командарма генерала Вальдемараса Рупшиса не было. Правда, 5 лет назад Рупшиса тоже оценивали благоприятно.
Однако в скором времени Рупшису пришлось столкнуться с драматически изменившейся реальностью – от пандемии ковида и миграционного кризиса до открытой военной агрессии России в Украине. Ситуация с безопасностью изменилась, бюджет обороны стал расти, а с ним увеличилась и ответственность, требования, советы, поэтому пришлось столкнуться с последствиями всего этого.
Объективные обстоятельства, личные моменты, ущемленные амбиции нередко выливались в искры, острые заявления: от реплик „неспособен дать военный совет“ или „специалисты, которые читают только заголовки“, защита критических мощностей армии от их передачи Украине, что вызвало и реакцию президентской службы до интерпретации слов американского генерала Бена Ходжеса и скандала с деньгами на аренду жилья, из-за которого его даже призвали уйти с поста.
Была еще и встреча с министром обороны Лауринасом Кащюнасом. Как говорится, огня и дыма в последние годы было предостаточно.
Генерал Вайкшнорас вежливо подчеркнул, что подобные перестрелки лучше отложить до принятия решений, когда есть место для диалога.
„Литва слишком мала для того, чтобы все здесь переругались“, – сказал генерал, но вместе с тем дал понять, что если к его мнению как командарма не будут прислушиваться, он не будет наивен.
„Скажу так, я знал, куда иду, что не всегда все будет приятно или так, как мне хотелось бы, у меня должна быть своя позиция. Есть влияние политических решений, и если мне не понравится, если я увижу, что больше не могу так, я могу подать заявление об отставке и уступить место тому, кто умеет лучше убеждать, делать домашнюю работу“, – сказал Вайкшнорас.
Конечно, сейчас ситуация благоприятная – есть кредит доверия, те, кто принимает решение, выступают за повышение финансирования обороны, это дает возможность осуществить идею. Какова она и что она значит для Литовской армии и всей страны?
Какова идея армии?
Прием на работу всегда начинается с собеседования – пост командарма не исключение. Работодатель, в данном случае государство, т.е. чиновники, хотят услышать ответы на волнующие их вопросы, а важнейший из них - идея.
В ответах Вайкшнораса на разных встречах можно слышать те же акценты: преемственность работ, расширение армии, модернизация, Укрепление сил. Если говорить конкретно, можно назвать развитие литовской дивизии, прием немецкой бригады.
„Для меня главное - иметь крепкую, интегрированную с союзниками армию, которая была бы мотивирована и выполняла бы поставленные задачи. Кажется, это общий ответ, но за ним кроется модернизация, роботизация, использование ИИ, о котором много говорят, но в ЛА это до конца еще не пришло.
Мы небольшие, по численности мы не будем страной такого размера, как Польша, поэтому нам надо дополнять нехватку людей технологиями, высокой мотивацией военных, знаниями. Каждый человек для нас - ценность“, – сказал Вайкшнорас.
Он выразил надежду на то, что через 5 лет, ЛА станет сильнее, вырастет до 25 000 военных, будет теснее сотрудничать с союзниками, успешно интегрируется в немецкую бригаду, начнет интеграцию первых боевых машин пехоты (гусеничных).
Чему можно научиться в штабе НАТО
За боевую подготовку генерал Вайкшнорас отвечал в Брюнсюме (Нидерланды), в штабе НАТО, он был заместителем командующего штабом по боевой подготовке. Эту позицию по принципу ротации занимают генералы из Литвы и Эстонии.
Даже если за эти годы угроза для Литвы не изменилась, Россия своими действиями доказала – она является важнейшей и актуальнейшей угрозой, которая сохранится и в ближайшее время, по мнению скептиков НАТО, Альянс все еще неадекватно оценивает угрозу Кремля, не вынес урок из Войны в Украине. Якобы, не видевшие войны генералы НАТО не тому учат.
„Надо понять, что война в Украине не будет такой, как сейчас, если будет вовлечен Альянс, в этом я на 100% уверен. Если попробуют пойти на этот шаг, я убежден, получат такой отпор... обрушится вся сила НАТО, отобьет всякую охоту что-то еще делать“, – сказал генерал.
Важность объединенных операций
Украинцы (а тем более россияне) пока не могут делать именно то, в чем силен НАТО - это объединенные операции. Идея ЛА – не только уметь действовать в рамках таких операций вместе с союзниками, но и располагать всем необходимым для этого. Что это значит?
Вайкшнорас знает, что значит нехватка средств. Например, бригаду „Железный волк“ он перенял в 2013 году у Рупшиса, перед начальным этапом войны в Украине.
Тогда ЛА была в коматозном состоянии из-за нехватки финансирования, персонала и мощностей.
Война в Украине заставила меняться армию Литвы да и НАТО. Литва вернула обязательную военную службу, стала увеличивать расходы на оборону, а Альянс дислоцировал группу своих военных (EfP), которую возглавляет Германия.
EfP была прикреплена к бригаде „Железный волк“ и значительно укрепила ее возможности.
Однако потом Германия решила разместить в Литве целую бригаду из нескольких батальонов.
„Это не проблема, это эволюция. Как командарм ЛА я доволен тем, что Германия сделала этот шаг и предложила создать бригаду вместо группы размером с батальон. Неважно, что батальон войдет в состав немецкой бригады, в „Железном волке“ остаются четыре батальона“, – сказал Вайкшнорас.
Он не считает проблемой и интеграцию бригады в планы обороны Литвы – главное, чтобы она приехала и была здесь.
Находящиеся в Пабраде два американских батальона входят в состав боевой подготовки бригады „Жемайтия“.
Благодаря таким объединениям можно гибче использовать имеющиеся структуры.
Однако намного более важная весть - это реформа имеющихся подразделений из батальонов в полки, т.е. у батальонов и бригад появились новые возможности выполнять прямые функции – боевую подготовку, а не заниматься административными делами.
Что значит создание дивизии?
Но чтобы создать дивизию, нужен не только сам командующий, но и силы для этого – полностью обеспеченные маневренные единицы, эффективно действующие дополнительные части, средства для создания эффектов.
Несмотря на то, что бюджет обороны растет, формальные административные и структурные изменения ничего не значат – можно учреждать сколько хочешь полков и дивизий, но если их некем и нечем будет заполнить, они останутся на бумаге. Поэтому финансирование должно быть устойчивым.
Мощности планируются не в течение года, а на десятки лет вперед, включая подготовительные работы, заказы, производство, доставку и содержание. Без устойчивого бюджета мощности планировать невозможно.
При желании можно поступить, как Эстония – формально создать дивизию, объявить всему миру о ее создании, а потом понемногу создавать все необходимое.
Более того, дивизию можно подключить к планам НАТО, в соответствии с которыми литовская дивизия должна быть составляющей частью северо-восточного корпуса Альянса.
Но все эти вещи на бумаге без реальных мощностей, без подготовки – это обман. Если вернуться на землю, взглянуть трезво, то, по словам нового командарма, укомплектованной дивизии у нас не будет и в 2030 г. Как так может быть, ведь теоретически – необходимые три бригады у ЛА есть? И да, и нет.
Например, пока все обстоит неплохо с бригадой „Железный волк“, которая даже без EfP, обладает или будет к тому времени, когда EfP отсоединится, обладать всем необходимым.
Более скромные мощности у бригады „Жемайтия“ – три легких пехотных батальона и колесные самоходные гаубицы Caesar. Со временем этот батальон должен стать мобильнее, когда „отслужившие свое“, по словам Вайкшнораса, бронемашины M113 заменят бронированными вездеходами JLTV.
„Все упирается в финансы, сейчас хорошая поддержка, 3% ВВП, это очень хорошо, но нужно сохранить устойчивость. Если сохраним, можно планировать на 10-15 лет вперед. (...)“, – сказал Вайкшнорас.
От финансирования зависит и третья бригада „Аукштайтия“. Формально ее учредили в 2017 г. по сути в ней ничего нет, она на бумаге, без оружия – часть вооружения и техники этой бригады передали Украине, ядро персонала составляют резервисты, которых призовут в случае мобилизации.
По словам Вайкшнораса, проект развития „Аукштайтии“ есть, но надо инвестировать в вооружение и технику.
Однако персонал еще не все – дивизия сильна там, где есть ее самое слабое звено, а это те, кто уполномочивают дивизию. Вайкшнорас признал – и нынешней артиллерии, т.е. двух батальонов не хватит, даже если разумно использовать и интегрировать новую огневую мощность – залповые системы огня HIMARS (8 шт). Их должны доставить через несколько лет.
„Это не серебряная пуля, которая заполнит недостаток мощностей, но в будущем должны быть и другие системы“, – заметил командарм. По сведениям Delfi, система для оперативной разведки (MALE) планируется в 2027 г.
„А еще логистика, ведь у растущей армии, когда у нее много перемещающихся частей, этот хвост логистики растет в плане содержания, ремонта, питания“, – прибавил командарм и признал, что создание мощностей - не единственный вызов. Еще потребуются учения, полигоны, постоянная инфраструктура, персонал – все это стоит денег, всего не хватает.
Конкуренция за персонал – всем нужны лучшие
Вайкшнорас улыбнулся, услышав вопрос о судьбе Спецсил. Он признал, что является частью „волчьей мафии“, т.е. тех, кто служил в „Железном волке“, и сейчас отстаивают интересы „волков“, даже если сталкивается с элитными Спецсилами.
Он считает, что на данном этапе не должно быть никаких трений между разными военными единицами, поскольку всем им придется взаимодействовать и дополнять друг друга, а не конкурировать.
„Моя позиция простая: у меня никогда не было проблем с военными и офицерами Спецсил, у нас хорошие наработки, мы продолжим работу, я как командующий буду делать все, чтобы трений было меньше. Но знаете, говорят, что в курилке разные разговоры бывают, людям рты не зашьешь“, – сказал Вайкшнорас.
Он также сказал, что если элитным подразделениям нужны лучшие, то армия нуждается в рядовых, „глине“.
„Мой пример прост: я вырос из элитного военного, от защитника парламента, тогдашние мои учителя, такие, как генерал Чесловас Езерскас, подчеркивали: мы слишком маленькие, чтобы драться и не ценить военного. Каждый воин - личность. Я придерживаюсь того же мнения“, – заверил командарм.
Он дал понять, что намерен менять отношение к призывникам. Призывники - не бремя. Призывники - это те воины, с которыми плечом к плечу придется воевать, отражая атаки неприятеля.
„Это продукт, глина, из которой за 9 месяцев, даже при том, что это небольшой отрезок времени, можно вылепить хорошего воина, который будет коллегой“, – сказал Вайкшнорас.
„Я не князь и не король, который решает, я отвечаю перед политиками, наша задача, задача Литовской армии - оценивать, давать военные советы по тем или иным вопросам, как нам кажется правильным, но мы не всегда можем оценить политические или экономические составляющие“, – признал генерал.
Однако он не скрывал, что к функции военных советов он относится со всей серьезностью. Если потребуется – будет больше аргументов, домашней работы, чтобы следовали военным советам. Почему это важно?
Равновесие между военными и политическими решениями иногда бывает хрупким, а грань – неясной, размытой, иногда ее переступают, но в демократической стране она должна быть.