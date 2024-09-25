Как в ближайшее время будет выглядеть Литовская армия: новый командарм предупреждает о двух существенных условиях

Угрозы не изменились, они только усиливаются, они становятся более предсказуемыми, поскольку в Украине подтвердились планы России – захватническая война за территории. Это признал новый командующий Литовской армией Раймундас Вайкшнорас, который в интервью Delfi рассказал, чего будет добиваться в ближайшие 5 лет, чтобы страна подготовилась к самому худшему. Но важно не только то, что и как изменится, поскольку для тех, кто принимает решение и для общества не менее важными должны быть два основных условия для перемен: это не просто вопрос больших денег.