Как Трамп разрушает однополярный мир и почему это должно беспокоить страны Балтии

То, что происходит после вступления Дональда Трампа на пост президента США, может определить, каким будет мир ближайшего будущего. Delfi следит за событиями и публикует еженедельные обзоры важнейших событий и трендов в США.
На прошлой неделе Трамп попытался ввести пошлины против Канады и Мексики, ввел их против Китая и пригрозил ввести против стран ЕС. В прошлую пятницу он пообещал ввести на этой неделе ответные тарифы против всех стран мира. Это значит, что США введут на импортную продукцию других стран такие же пошлины, которые действуют на американские товары в этих странах. Вчера он объявил, что введет в течении ближайших двух дней 25% импортные пошлины на сталь и алюминий, импортируемые в США.
Страны ЕС, в первую очередь Германия и Великобритания, экспортируют в США сталь – но сравнительно немного, около 3,6 млн тонн в год. Тем не менее, введение пошлин может привести к сокращению производства, потере рабочих мест и снижению объемов внутренней торговли между странами ЕС. То же самое касается других секторов экономики, от сельского хозяйства до авиаперевозок и туризма.
На фоне попыток отгородить американскую экономику от всего мира американские фермеры, многие из которых голосовали за Трампа, готовятся нести убытки. Предыдущая тарифная война с Китаем в 2018 году привела к ответным пошлинам на американскую сельхозпродукцию. Результатом стали массовые сокращения и падение продаж американской сельхозтехники, как внутри страны, так и на экспорт – в Китай. Сейчас картина может повториться. Американские фермеры перестали закупать сельхозоборудование еще в прошлом году. Склады торговцев сельхозтехникой в США забиты нераспроданными тракторами. Сейчас фермеры ждут роста цен на удобрения, которые поставляет в США, в первую очередь, Канада, которую Трамп тоже собирался наказать тарифами.
Погром, произведенный Илоном Маском и его „департаментом госэффективности (DOGE)“ в агентстве USAID тоже ударил по американским фермерам. В прошлом году американское правительство закупило для USAID почти миллион тонн зерновых на полмиллиарда долларов. Теперь закупки остановлены, и неизвестно, возобновятся ли они вообще.
При чем тут USAID
Казалось бы, почему это должно волновать жителей стран Балтии? Тарифная политика, к которой прибегает Трамп, опасна для всего мира, но прежде всего – для союзников США. Можно не любить глобализацию. Но нужно понимать, что за последние десятилетия мировая экономика стала настолько взаимосвязанной, что любые резкие движения правительства крупнейшей экономики мира могут ударить по тем, кто, казалось бы, никак с ней не связан.
Зерно, которое американские фермеры продавали правительству или на экспорт по заранее согласованным контрактам, окажется на рынке по сниженной цене. Оно не может лежать в хранилищах вечно. США – крупнейший производитель сельхозпродукции в мире, и крупнейший ее экспортер (в прошлом году объем экспорта – 191 млрд долларов). Снижение цен может ударить в том числе и по крестьянам в странах Балтии.
Взаимное ведение пошлин со стороны США и ЕС (который уже приготовился вводить ответные пошлины на американские товары) может иметь и обратный эффект: цены на сельхозпродукцию пойдут вверх. Тогда пострадают все – инфляция вырастет, уровень жизни будет снижаться. И не только в странах Балтии, но и в других странах ЕС, а также в Великобритании.
К таким же масштабным и опасным последствиям может привести и закрытие USAID. Отсутствие продовольственной помощи может может стать вопросом жизни и смерти для голодающего суданца. Или привести, например, к остановке исследования туберкулеза, устойчивого к антибиотикам или лекарств от СПИДа. США, может быть, сэкономят на них 12 млрд долларов (0,1% от своего годового бюджета), но что потом будет делать с этим устойчивым туберкулезом весь остальной мир?
Политика Трампа не только подрывает мировую экономику и благосостояние союзников США. Она демонстрирует, что у США при правлении ультра-консервативных республиканцев нет больше ни друзей, ни глобальной миссии по поддержанию порядка в мире. Это их больше не интересует. Новый госсекретарь США Марко Рубио в своем недавнем интервью так и заявил - мы теперь будем руководствоваться только нашими национальными интересами. Очевидно, всеобщий мир и процветание в число таких интересов не входят.
Уволить всех
Есть вопросы и к тому, насколько Трампа интересует благосостояние самих американцев, а также демократия и безопасность страны. На прошлой неделе Илон Маск занялся погромом министерства образования США (в своей соцсети Х он написал что, такого министерства больше не существует). В мире, где образование имеет ключевое значение, правительство страны – лидера технологических инноваций – хочет закрыть министерство образования, чтобы сэкономить.
В воскресенье администрация Трампа остановила работу Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов (The Consumer Financial Protection Bureau) – независимого органа надзора за финансовой отраслью. Бюро было создано после того, как безответственная политика американских банков привела в 2009 году к худшему кризису в истории США после Великой Депрессии.
Был фактически закрыт Совет по трудовым отношениям – независимый орган, существующий с 1935 года. Трамп просто уволил одного из его членов, Гвенн Уилкокс. Без кворума совет не может выносить решений. На прошлой неделе, Уилкокс оспорила решение президента в суде, поскольку срок ее полномочий еще не истек, а никаких оснований для увольнения предъявлено не было. Ее увольнением тут же воспользовался IT-олигарх Джефф Безос, сторонник и спонсор Трампа. Его адвокаты потребовали запретить формирование профсоюза в компании Whole Foods на формальном основании.
Уволил Трамп и председателя независимой Избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб. Она занимала пост с 2002 года, и увольнять ее просто так закон запрещает. Комиссия избирает председателя самостоятельно, а ее состав утверждается Сенатом на определенный срок. Вайнтрауб тоже собирается судиться.
Кроме того, администрация Трампа предложила уволиться всем сотрудникам ЦРУ. 200 бывших сотрудников ЦРУ уже написали в Конгресс письмо с требованием расследовать мотивы появления этого предложения. По мнению американских разведчиков, оно напрямую подрывает возможности США противостоять России и Китаю. Ожидаются сокращения в Пентагоне. Администрация Трампа угрожает преследованием прокурорам и агентам ФБР, которые расследовали как его преступления, так и попытку мятежа 6 января 2021 года. Список из 6 тысяч сотрудников ФБР был передан администрации под серьезным давлением. Только по решению суда этот список не был обнародован.
Вообще, предложение уйти с работы в обмен на выплату зарплаты до сентября 2025 года ранее получили все американские госслужащие, около 2 млн человек. Согласились 65 тысяч человек. Будет ли выполнено предложение, неизвестно – бюджет американского правительства утвержден лишь до марта месяца. Новый бюджет могут заблокировать демократы.
Еще одна диктатура?
Как все эти события в США касаются стран Балтии? Все увольнения, расформирования министерств администрация Трампа проводит словно в рамках чрезвычайного положения – без соблюдения закона. По Конституции США, создавать и упразднять органы власти, а также выделять или прекращать их финансирование может только Конгресс. Однако, в программном документе республиканской партии США – „Проекте 2025“ – написано, что госаппарат надо расформировать быстро и без проволочек, а самих госслужащих держать в черном теле и относиться к ним „как к злодеям“. Автор этого высказывания, Рассел Вут, был на прошлой неделе утвержден в должности главы кадровой службы Белого Дома. У республиканских членов Конгресса политика Трампа пока особых возражений не вызывает.
Сокращение бюрократического аппарата и налогов, которые предлагает Трамп, нравится всем. Но все увольнения, сокращения финансирования, приостановки платежей и погром американского правительства базируются на святой уверенности Трампа и его команды в так называемой „исполнительной прерогативе“. „Исполнительная власть должна быть возложена на Президента Соединенных Штатов Америки“ - гласит первый абзац второй статьи Конституции США. С точки зрения американских ультра-консерваторов это означает фактически полную отмену какой-либо ответственности президента перед законом и Конгрессом.
Это мнение консервативные судьи Верховного Суда изложили в своем решении в 2020 году, когда отменили прецедент 90-летней давности, запрещавший президенту увольнять руководителей независимых органов (таких, как Совет по трудовым отношениям) по своему усмотрению. И снова подтвердили его в прошлом году, наградив президента иммунитетом от судебного преследования за его действия в официальном качестве. Этот принцип оспаривают несколько десятков судебных исков,поданных на прошлой неделе против решений Трампа.
Финальная битва произойдет в Верховном суде. И ее результаты могут быть судьбоносными не только для США, но и для всего мира. Следование принципу „исполнительной“ прерогативы фактически означает превращение президента США в диктатора, для которого соблюдение закона не будет обязательным.
С 1945 года США всегда выступали в качестве главной демократии мира. Эта модель была не идеальной, но все же работала лучше, чем коммунистическая или фашистская диктатура. Америка защищала демократические ценности, выступала на стороне равенства и всеобщего блага, стремилась создавать союзы и настаивала на свободной торговле.
Если у американских ультра-консерваторов получится превратить свою страну в диктатуру, то в чем будет разница между Америкой, Россией и Китаем? Зачем тогда вообще нужна демократия?
Трамп не просто разрушает однополярный мир. Он пытается превратить США в диктатуру. Если ему и его сторонникам это удастся, мир вернется на сто лет назад – в эпоху когда хищные диктаторские империи интересовались не благосостоянием и свободой своих граждан, а тем, кто владеет Украиной, Тайванем или Панамским каналом. Или, например, возвращение к границам Российской империи образца 1913 года.
С одной только разницей. В 1913 году у империй не было ядерного оружия. Теперь каждая из них способна уничтожить мир по нескольку раз.