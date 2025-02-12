Как Трамп разрушает однополярный мир и почему это должно беспокоить страны Балтии

Еще одна диктатура?

Как все эти события в США касаются стран Балтии? Все увольнения, расформирования министерств администрация Трампа проводит словно в рамках чрезвычайного положения – без соблюдения закона. По Конституции США, создавать и упразднять органы власти, а также выделять или прекращать их финансирование может только Конгресс. Однако, в программном документе республиканской партии США – „Проекте 2025“ – написано, что госаппарат надо расформировать быстро и без проволочек, а самих госслужащих держать в черном теле и относиться к ним „как к злодеям“. Автор этого высказывания, Рассел Вут, был на прошлой неделе утвержден в должности главы кадровой службы Белого Дома. У республиканских членов Конгресса политика Трампа пока особых возражений не вызывает.