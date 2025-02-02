Как русское казачество под кураторством Кремля стало выполнять военные задачи в других государствах

Судьба Шломовича хорошо показывает, в чем суть движения казачества в России. Так участие казаков в военных действиях объясняется тесной интеграцией казачества в русскую вертикаль. Первые шаги российского государства над организационным упорядочением казачьих структур начались еще в 90-х годах и, в основном, были завершены в середине 2000-х с принятием закона „О государственной службе русского казачества“. Важным моментом является так называемый реестр, основанный президентским указом Бориса Ельцина в 1995 году, являющийся системой учета казацких обществ.
Павел Лисянский, директор украинского „Института стратегических исследований и безопасности“ объясняет, что подчиненные государству РФ казаки называются „реестровые“, а непокорные – „не реестровые“. Относительно последних постоянно проводились репрессивные действия, поэтому казачество вне реестра очень слабое.
Сегодня все казачество в России входит в 14 региональных структур — „военных казацких обществ“ („войск“), объединенных во Всероссийское казацкое общество (ВКО). При этом с начала 2010-х на улицах некоторых российских городов казачьи патрули начали охранять общественный порядок.
Реестровые казаки со стороны государства всячески финансировались. К примеру, в 2002 году Законодательное собрание Краснодарского края утвердило краевую целевую программу „Участие казачества в охране общественного порядка и проведение мероприятий по пресечению незаконной миграции на территории Краснодарского края“. Согласно ей, на „охрану общественного порядка“ из бюджета края было выделено 2 млн. руб. на 2002 год и 2,5 млн. руб. в 2003 год.
Это позволило Кубанскому казачьему войску (ККВ) создать семь специализированных „казацких дружин для охраны общественного порядка, общим количеством 150 человек“. Новая краевая программа на 2008–2010 годы позволила увеличить штат казацкой дружины до 1505 человек.
Казачество сочеталось с русским властью. Атаман ККВ с 2007 года был Николай Долуда, который был длительное время (с 2007 по 2016 год) вице-губернатором края, а также председателем Советы атаманов регистровых войск России. При этом казаки воспринимались властью как ресурс, поэтому она активно спонсировала казачьи организации и соответственно росла их численность.
Лисянский говорит, что современные русские казаки являются смешением различных идеологических течений. Это касается их идеологии, в которой смешанные „советские“ (прежде всего, культ так называемой „Великой Отечественной войны“ и победы в ней), „православные“ (тесная связь с РПЦ) и „националистические“ (крайне правые, традиционалистские и антилиберальные) элементы. Но это касается и организационного уровня: казачьи организации являются одновременно и полугосударственными структурами, и низовым движением энтузиастов, и силовыми подразделениями РПЦ, а также силовыми подразделениями отдельных спонсоров, например, есть связь казацких организаций с „православным олигархом“ Константином Малофеевым.
Это показывают примеры жизни и смерти казаков. Скажем история 55-летнего Владислава Нутрецова, „атамана хуторского казачьего общества Южного и Западного округов Анапы“. Работал в горной отрасли, руководил участком объединения „Ростовуголь“. Многодетный отец воспитал сына и трех дочерей. С начала полномасштабного вторжения воевал против Украины в Донецкой области. 17 мая 2022 года во время так называемого „мясного штурма“ опорного пункта ВСУ под Волновахой, вместе с группой казаков, он был убит минометным огнем.
„Современное русское казачество представляет собой смесь милитаризованного военного объединения вместе с религиозной (православной) доктриной. Сочетание агрессивной милитаризации и радикального православия дает основание называть современное русское казачье движение аналогом „православного халифата“, – считает Лисянский.
Кремлевская гибридная армия
Все русское казачество контролируется через Совет по делам казачества России, куда включены руководители генерального штаба МО России, МЧС, МВД, ФСБ. Именно через этот Совет поступали задачи использования казацких подразделений в пограничных конфликтах.
Как отмечает Вера Ястребова, директор „Восточной правозащитной группы“ участие казаков в общественно-политической жизни России и в военных конфликтах довольно часто, что объясняется тесной интеграцией казачества в государственные структуры.
Первой целью для кремля, где использовалась милитаризованная часть казачества, была Молдова. 23 июня 1990 года Верховной Радой Молдовы была принята Декларация о суверенитете.
Используя термины так называемой „румынизации“, Кремль начал операцию по захвату Приднестровского района. Для этого были срочно переброшены подразделения казаков с территории РФ в Молдову. Так, 14 марта 1991 года в Дубоссарах был зарегистрирован местный „Союз казаков“. В июне 1991 года по инициативе „Союза днестровских казаков“ прошел митинг с участием 5 тысяч человек. В дальнейшем русские казаки массово приезжали в Приднестровье воевать по „вахтенному методу“.
По свидетельству Валерия Ясницкого, одного из участников такого казацкого формирования из Петербурга, они (русские казаки) довольно неясно представляли себе, что происходит в регионе. Вся их осведомленность ограничивалась слухами о некоем „произволе“, происходившем в Молдове. То есть Кремль инспирировал конфликт в Приднестровье, а его участники, российские казаки даже не могли понять, что там происходит, но послушно поехали „наводить порядок“.
Ястребова акцентирует – следует отметить, что русские казаки сыграли большую роль в пророссийском движении в Приднестровье, будучи прямой военной силой, направлявшейся из Москвы. К примеру, русские казаки находились на боевых позициях в районе Дубоссар и Бендеров, когда эти населенные пункты пытались отвоевать со стороны Молдовы.
Подобно происходили и другие военные конфликты. Следующей войной для казачества стала война в Южной Осетии – там пророссийские силы выступили против Грузии. Первые казаки прибыли в 1992 году. Большинство из них были кубанцами, терцами и донцами; были и сибирские казаки.
Подобным образом происходили и другие военные конфликты. Следующей войной для казачества стала война в Южной Осетии – там пророссийские силы выступили против Грузии. Первые казаки прибыли в 1992 году. Большинство из них были кубанцами, терцами и донцами; были и сибирские казаки.
Затем последовала грузино-абхазская война (в 1992–1993 годах), где участвовали около 3-5 тысяч казаков со всей россии, главным образом, из Кубани. Причем, потери в этой войне среди казаков были очень значительными — около 500 из них погибли. Участвовали многие казаки из так называемого „Кубанского казацкого Совета“.
Война на Донбассе-2014
Россия пыталась влиять на внутренние украинские политические и социальные аспекты через казачьи организации. Так, например, общественная организация „Казацкий союз „Область Войска Донского“ была зарегистрирована еще в 2009 году в Донецке. После начала боевых действий в Донбассе организация перерегистрировалась в „ДНР“, а ее представители воевали на стороне боевиков.
Свидетели тех событий рассказывают, что казаки на территории Луганской области активизировались еще в период Евромайдана. В конце 2013 года ряд пророссийских казацких организаций организовал в Луганске патрули, а также взял под охрану областную администрацию. В феврале 2014 года пророссийские казаки обратились к президенту РФ Путину с просьбой оказать украинцам военную помощь в случае, если ситуация в стране ухудшится.
С начала 2014 года в каждом из 11 военных казацких обществ России осуществлялся набор добровольцев для боевых действий в Украине. Наибольшее совокупное количество боевиков (около 15 тыс. чел.) было отправлено из Всероссийского войска Донского (ВВД) с центром в Ростове-на-Дону. Один из главных участников военного вторжения в Украину — так называемый „атаман“ Николай Козицын, возглавлявший Союз казаков Области Войска Донского (СК ОВД).
Козицын опирался на силы донского казачества и имел цель, вероятно, координированную с Кремлем, но тот же Козицын не собирался признавать главенство так называемого „председателя ЛНР“ Валерия Болотова.
Скажем, Козицын прибыл на юг Луганской области в апреле 2014 года, опираясь на разветвленную структуру местных казацких организаций, а также группу своих соратников из России, прочно закрепился в ключевых городах района: Ровеньках, Антраците и Красном Луче. Козицын создал так называемую „Казачью гвардию“, тем самым объявив о мобилизации на „добровольных началах для защиты мирных жителей юго-востока Украины“.
В условиях нарастающего хаоса и борьбы за власть позиция Козицына оказалась крайне шаткой. В результате 20 ноября 2014 года Козицын был вынужден покинуть территорию Донбасса и вернуться в РФ.
Впрочем, казачество полностью интегрировалось в оккупационные администрации и стало частью оккупационных действий. Например, в 2018 году „глава ЛНР“ Леонид Пасечник на состоявшейся в Луганске встрече с представителями „Советы атаманов“ поддержал их предложение о создании казацких дружин.
В „ДНР“ ситуация несколько отличается, потому что „глава ДНР“ Денис Пушилин не хочет делиться влиянием с казаками и пока противится созданию полноценного представительства Всевеликого Войска Донского, ограничиваясь „отдельным окружным сообществом“ казаков.
Полномасштабная война
Перед началом полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, на территории РФ действовало 11 военных казацких обществ, входивших в состав Всероссийского казачьего общества, а в сентябре 2022 года указом президента РФ количество военных казачьих обществ, входивших во Всероссийское казацкое общество увеличилось до 14.
В январе 2023 года в РФ для подготовки казаков был создан единый центр боевого согласования — „Кубань“, на „базе которого 150 человек ежемесячно выезжают на ротацию трех добровольческих отрядов, сформированных из казаков Кубанского военного казачьего общества“ (ВСКО). Филиалы центра были открыты в Самарской области и Республике Адыгея.
С начала полномасштабного вторжения в Украину активно участвовали в формировании добровольческих отрядов для участия в „специальной военной операции“ 7 из 14 казацких обществ, входящих во ВСКО.
Причем для ведения боевых действий после начала полномасштабного вторжения в Украину, в середине 2022 года было сформировано пять добровольческих казацких батальонов, составивших остов для дальнейшего формирования казацких отрядов и бригад, участвующих в вооруженной агрессии против Украины.
На втором этапе, начиная с июня 2022 года, к процессу формирования добровольческих казачьих батальонов, участвующих в „специальной военной операции“, начали Кубанское, Терское и Уссурийское военные казачьи общества и военное казаческое общество „Всевеликое войско Донское“, создавших 2-й батальон „Кубань“ (БАРС-16), батальоны „Терек“ (БАРС-24), „Тигр“ (БАРС-22) и „Ростов“ (БАРС-18).
По состоянию на октябрь 2024 года на оккупированных территориях действует добровольческий штурмовой казачий корпус (ДШК), в который входят пять бригад, чьи названия отражают принадлежность казаков к территориальным военным казачьим обществам: „Дон“, „Сибирь“, „Днепр“, „Волга“, „Терек“.
В настоящее время участие в войне против Украины принимают 24 добровольческих казачьих батальона, численностью около 18,5 тыс. так называемых казаков-добровольцев.
Преступная организация
Лисянский объясняет, что россияне пытаются закрепиться на оккупированных частях.
Еще после оккупации части Луганской и других областей Украины в 2014 году Россия последовательно внедряла в систему образования на этих территориях милитаризованные элементы через создание кадетских корпусов и классов с казацким компонентом.
На примере Луганской области в 2023 году в рамках сотрудничества между оккупационными администрациями и представителями Российской федерации было решено расширить сеть казацких корпусов и классов, создать методические центры, обеспечить учреждения современной литературой и учебным оборудованием.
„Это отражает намерение России усилить контроль над образованием на оккупированных территориях, направляя его на формирование лояльности к российскому государству и его военным институтам“, – говорит Ястребова.
Идеологические составляющие современного русского казачества сформированы на религиозной основе православного вероисповедания, идентичности по советскому прошлому, национализму и анти-западным настроениям. Идеологическое смешивание создает особый культурно-политический феномен, формирующий основу для активного участия казацких организаций в общественно-политической жизни и поддержки государственной пропаганды.
Поэтому казачество активно взаимодействует с Русской православной церковью (РПЦ), выполняя функции религиозно-идеологического инструмента. Это сотрудничество позволяет использовать религиозные аргументы для оправдания государственных действий как внутри страны, так и за ее пределами.
„Россия использовала казаков как инструмент в своей гибридной войне против Украины. Их действия не спонтанны, а регулировались Министерством обороны России, которое давало им задачу на фронте. Это показывает тесную связь между казацкими организациями и российским военным аппаратом. И странно, что до сих пор российские казаки хорошо воспринимаются в Европе, скажем, недавно в Париже они свободно собирались на публичное событие. Движение русских казаков надо признать террористической организацией, потому что цивилизационный мир должен отреагировать на тот беспредел, который совершают подконтрольные Кремлю казаки“, – считает Лисянский.