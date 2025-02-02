Как русское казачество под кураторством Кремля стало выполнять военные задачи в других государствах

„Россия использовала казаков как инструмент в своей гибридной войне против Украины. Их действия не спонтанны, а регулировались Министерством обороны России, которое давало им задачу на фронте. Это показывает тесную связь между казацкими организациями и российским военным аппаратом. И странно, что до сих пор российские казаки хорошо воспринимаются в Европе, скажем, недавно в Париже они свободно собирались на публичное событие. Движение русских казаков надо признать террористической организацией, потому что цивилизационный мир должен отреагировать на тот беспредел, который совершают подконтрольные Кремлю казаки“, – считает Лисянский.