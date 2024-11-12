Как подготовить Европу к войне с Россией: у литовского кандидата в еврокомиссары Кубилюса сложная задача

В конце ноября новый состав Еврокомиссии должны одобрить в ЕП. Там литовца называют одним из сильнейших еврокомиссаров в новом составе, а еще кризис-менеджером, на которого возлагают большие ожидания, поскольку портфель по обороне появился впервые, в ответ на геополитические вызовы и неутомимую агрессию России.
Ему предстоит наработать увеличение запасов вооружения и боеприпасов в Европе, найти инструменты для расширения оборонного производства, добиться снижения цен на него и найти на это все деньги - Андрюсу Кубилюсу предстоит сложная задача.
На фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США, который стремится заставить Европу тратить больше и меньше участвовать в поддержке Украины, на плечи стран Европы падает полная ответственность за безопасность в своей части света. Это как аргумент может помочь амбициям Кубилюса, который стремится вооружить Европу и уменьшить зависимость от США.
Источник Delfi в НАТО убежден, что Трамп - это „хороший пинок“ для Европы, которая засиделась на „дивидендах мира“ и оказалась не готова к войне.
Другое дело, что Трамп оставляет тревожную неопределенность для Европы относительно судьбы Украины. Если Россия добьётся там территориального успеха, это покажет неспособность Запада выиграть войну и поощрит агрессора к новой. Сам Кубилюс на слушаниях заметил: „Надо бояться не Трампа, а Путина“.
Соперничества с НАТО не будет, наоборот
НАТО - военно-политический союз, не имеющий своего бюджета на закупку вооружений, а ЕС - экономический, в котором Кубилюс в случае одобрения на должность будет заниматься оборонным оснащением. Он намерен работать, консультируясь с НАТО.
„НАТО — это именно та организация, которая знает, как мы можем защитить себя“, - подчеркнул Кубилюс.
Только 23 страны в этом году обязались достигнуть или превысить 2% ВВП расходов на оборону, в то время как страны Восточной Европы стремятся уже к 4%, в частности Литва, которая сейчас тратит 3,2% ВВП. Об этом давеча сказал президент Гитанас Науседа, подчеркнув, что „это наше внутреннее обязательство делать все возможное, чтобы позаботиться о своей безопасности“.
Фон дер Ляйен поручила подготовить Европу к войне
Во время слушаний Кубилюс сказал европарламентариям, что они могут называть его „комиссаром по миру, а не комиссаром по милитаризации“. „Есть старая латинская поговорка: „хочешь мира, готовься к войне““, - продолжил Андрюс Кубилюс.
В эксклюзивном интервью Delfi в Брюсселе Кубилюс рассказал, что получил от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен письмо, в котором та ему и другим еврокомиссарам поручила подготовить за первые 100 дней программу ресурсов для обороны, чтобы быть готовыми к Most Extreme Military Contingencies (Самые экстремальные военные ситуации), то есть к вторжению.
Литовский политик ориентируется на 2028 год, когда, по оценкам немецких (и не только) спецслужб, Россия может вторгнуться в страны НАТО. Кубилюс привел на слушаниях калькуляции, которые произвели литовские эксперты совместно с американскими.
Чтобы не допустить своей оккупации в первые 10 дней, пока НАТО придет на помощь, Литве нужно дополнительно 10 млрд до 2028-го, то есть надо увеличить расходы на оборону вдвое, подчеркнул Кубилюс: „Если мы хотим защитить себя, нам нужно потратить до 2028 года более 10-ти миллиардов (евро) дополнительно, что будет означать, что нам нужно увеличить наши различные расходы с 3% до почти 6%“. Ему предстоит выяснить, „насколько Европейский Союз может нам помочь в этом вопросе“.
Нынешний бюджет ЕС заканчивается в 2027 году, и суммы, „которые ЕС имеет на оборону, они минимальны, там 10 миллиардов евро и не больше“, отметил Кубилюс. Ранее Урсула фон дер Ляйен подсчитала, что в следующее десятилетие на оборону понадобится 500 миллиардов евро.
Также Кубилюс привел на слушаниях сумму в 500 миллиардов на совместную противовоздушную оборону, которой не достаточно в Европе. По его словам, некоторые предложения основаны на совместных с США технологиях, будут обсуждать и европейские.
Кроме того, Кубилюс рассказал, что в следующем десятилетии потребуется около 200 млрд на модернизацию инфраструктуры, по которой должна перемещаться военная техника. В частности, о проблемах с дорогами и железнодорожными путями в странах Балтии недавно заявили в НАТО, что усложнит сюда логистику. На эти „препятствия“ указал в интервью Delfi и голландский министр обороны Рубен Брекельманс. Его страна является стратегически важным транзитным центром, куда будут поставки из США. Сейчас Нидерланды планируют военный коридор только до Польши.
Проблемы с оборонной индустрией в ЕС, чему учит Украина
„Россияне могут за шесть месяцев произвести все то, что есть в запасах немецкой армии, это должно быть предупреждающим сигналом для всех нас“, - подчеркнул Кубилюс.
Он ставит перед собой немалый спектр задач - от обеспечения противовоздушного щита, наземных войск до стимулирования промышленности, наращивания производства и уменьшения зависимости ЕС от таких поставщиков как США и Южная Корея.
Кубилюс указал на значительную нехватку инвестиций в оборону, сильно фрагментированный европейский оборонный рынок.
Как объяснили источники в НАТО и эксперты в индустрии, оборонные европейские компании не стремятся расширять производство, вместо этого они поднимают цены.
Кубилюс считает, что решением, в частности, могут стать совместные закупки, что должно позволить повысить эффективность производства и снизить затраты. Также „это будет выгодно для отраслей, потому что у них будут долгосрочные контракты“, отметил литовский политик.
Политик отмечает, что ЕС также следует учиться у Украины, которая тратит на производство вооружения меньше:
„Нашей промышленности нужно многому научиться у украинской оборонной промышленности, которая порой творит чудеса“
Связанный в прошлом с оборонной индустрией источник объясняет, что производство военной техники подразумевает большие и сложные цепочки поставок.
„Например, для производства артиллерийских снарядов требуются подходящие типы стали, подходящие взрывчатые вещества и оборудование для ковки снарядов, их обработки и наполнения взрывчаткой. Более сложное оружие, такое как управляемые ракеты, требует поставки ракетного топлива и электронных чипов для систем наведения. Поэтому для производства требуются промышленные мощности для производства материалов и изготовления компонентов из этих материалов“, - отметил он.
В период Холодной войны у Европы были достаточные мощности, однако большую часть этой отрасли демонтировали за последние 30 лет, поскольку упал спрос на боеприпасы, чтобы поддерживать работу этих заводов и производственных предприятий.
„Теперь Европа должна быстро восстановить эти возможности, перезапустив закрытые производственные предприятия или построив совершенно новые заводы. А это дорого, когда требуются миллиарды инвестиций в заводские здания, производственное оборудование и обучение новых производственных рабочих, поскольку поколение рабочих, обученных во время Холодной войны, все ушло на пенсию“, - сказал собеседник.