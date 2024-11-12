Как подготовить Европу к войне с Россией: у литовского кандидата в еврокомиссары Кубилюса сложная задача

Ему предстоит наработать увеличение запасов вооружения и боеприпасов в Европе, найти инструменты для расширения оборонного производства, добиться снижения цен на него и найти на это все деньги - Андрюсу Кубилюсу предстоит сложная задача.



На фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США, который стремится заставить Европу тратить больше и меньше участвовать в поддержке Украины, на плечи стран Европы падает полная ответственность за безопасность в своей части света. Это как аргумент может помочь амбициям Кубилюса, который стремится вооружить Европу и уменьшить зависимость от США.



Источник Delfi в НАТО убежден, что Трамп - это „хороший пинок“ для Европы, которая засиделась на „дивидендах мира“ и оказалась не готова к войне.



Другое дело, что Трамп оставляет тревожную неопределенность для Европы относительно судьбы Украины. Если Россия добьётся там территориального успеха, это покажет неспособность Запада выиграть войну и поощрит агрессора к новой. Сам Кубилюс на слушаниях заметил: „Надо бояться не Трампа, а Путина“.