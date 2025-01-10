"Как бы Россия ни старалась, Karaliaučius никогда не станет Калининградом!": слова президента Литвы вызвали бурю в Кремле

„Литва являетcя недружественным государством для нашей страны, враждебно настрoенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выяcняется, имеет территориальные притязания. Это оправдывает наши глубoкие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеcпечению безопасности нашего государства“, - сказал представитель Кремля.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала „современных литовских политиков“ изучать историю и „озаботиться соблюдением прав человека в своей стране“, а также ситуацией в экономике. „Есть чем заняться, если так пекутся о своей идентичности, от которой за пару десятилетий „независимости“ уже почти ничего не осталось“, - написала она в Telegram.