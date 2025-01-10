2025.01.10 15:28

"Как бы Россия ни старалась, Karaliaučius никогда не станет Калининградом!": слова президента Литвы вызвали бурю в Кремле

 
Редакция
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Dmitrijus Peskovas ir Vladimiras Putinas
Dmitrijus Peskovas ir Vladimiras Putinas
ФОТО: Grigory Sysoyev | Reuters / Scanpix

"Хотя старых жителей Малой Литвы, которая сейчас относится к так называемой Калининградской области, давно нет, последние следы литовской культуры там должны быть сохранены. Как бы Россия ни старалась, Караляучюс (Karaliaučius - лит. название Кёнигсберга) никогда не станет Калининградом!" - этот комментарий президента Литвы Гитанаса Науседы в соцсети X по поводу решения властей области изменить название мемориального музея Кристийонаса Донелайтиса в Толминкемисе (Чистые Пруды) вызвал реакцию в Кремле.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Литву „недружественным государством“ и обвинил власти в Вильнюсе в территориальных притязаниях к РФ.

„Литва являетcя недружественным государством для нашей страны, враждебно настрoенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выяcняется, имеет территориальные притязания. Это оправдывает наши глубoкие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеcпечению безопасности нашего государства“, - сказал представитель Кремля.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала „современных литовских политиков“ изучать историю и „озаботиться соблюдением прав человека в своей стране“, а также ситуацией в экономике. „Есть чем заняться, если так пекутся о своей идентичности, от которой за пару десятилетий „независимости“ уже почти ничего не осталось“, - написала она в Telegram.

Marija Zacharova

Представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале обратила внимание на слова Науседы, заявив, что от литовской идентичности „почти ничего не осталось“.

„И вот опять. Очередная дурилка картонная полезла к микрофону с влажными историческими фантазиями, - отметила она. Дипломат рекомендовала литовским политикам учить историю, позаботиться о „народном“ хозяйстве и соблюдении прав человека, если они „так пекутся“ о своей идентичности, от которой „почти ничего не осталось“ за пару десятилетий независимости.

Захарова заявила, что столица Литвы носит название Вильнюс, а не Вильно благодаря Сталину: „Напомню я и то, что крупнейший литовский порт на Балтике окончательно был переименован из Мемеля в Клайпеду и окончательно стал литовским в 1945 году благодаря самоотверженному подвигу Красной армии, бойцам которой эти переписывалки истории сносят памятники“.

Президент Литвы Гитанас Науседа называет решение калининградских властей изменить название мемориального музея Кристийонаса Донелайтиса в Толминкемисе (Чистые Пруды) еще одной попыткой России переписать историю.

"Что дальше? Сжигание книг? Решение России переименовать музей, посвященный классику литовской литературы Кристийонаса Донелайтису, – это очередная неприемлемая попытка переписать историю", - написал Г. Науседа в соцсети X.

Название мемориального музея Кристийонаса Донелайтиса в Толминкемисе изменено решением калининградских властей. Сообщается, что отныне учреждение будет называться Литературным музеем.

Могилу поэта в церкви-музее трогать не будут, в будущем выставок, посвященных Малой Литве и самому К. Донелайтису, станет меньше. Как указывает Министерство культуры, в ответ на это последовало обращение в консульство Литвы в Калининграде.

Указывается, что последнее решение о смене названия основанного в 1970 году музея было принято учреждением, подведомственным Министерству культуры и туризма Калининградской области. Целью якобы является максимальное сокращение литуанизма в этой области.

Кристийонас Донелайтис – литовский евангелическо-лютеранский священник XVIII века, основоположник литовской художественной литературы. Самым важным его произведением считается поэма „Времена года“, написанная примерно в 1760-1775 гг.

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