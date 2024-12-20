Кабмин прибыл в Украину: в составе делегации отсутствует только министр финансов

Из всего состава Кабмина в Украину не поехал только министр финансов Римантас Шаджюс.

Как сообщили в правительстве, на встречах планируется обсудить формы дальнейшей всесторонней поддержки Украины, которые бы способствовали победе украинцев и придали бы импульс реформам, необходимым для евроатлантической и европейской интеграции страны, ситуацию с безопасностью в регионе, санкции против России и режимов, причастных к агрессии, и другие злободневные вопросы.