2024.12.20 11:17

Кабмин прибыл в Украину: в составе делегации отсутствует только министр финансов

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Кабмин прибыл в Украину
Кабмин прибыл в Украину
ФОТО: lrv.lt

Кабинет министров прибыл с рабочим визитом в Украину. Это подтвердил советник премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса Юстинас Аргустас.

В ходе визита впервые состоится совместная встреча правительств Литвы и Украины, а также двусторонние встречи премьер-министра с руководством Украины.

В состав делегации во главе с Г. Палуцкасом вошли: министр окружающей среды Повилас Подерскис, министр экономики и инноваций Лукас Савицкас, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, министр национальной обороны Довиле Шакалене, министр культуры Шарунас Бирутис, министр социальной защиты и труда Инга Ругинене, министр транспорта Эугениюс Сабутис, министр здравоохранения Мария Якубаускене, министр образования, науки и спорта Раминта Поповене, министр юстиции Римантас Моцкус, министр иностранных дел Кястутис Будрис, министр внутренних дел Владислав Кондратович и министр сельского хозяйства Игнас Хофманас.

Из всего состава Кабмина в Украину не поехал только министр финансов Римантас Шаджюс.

Правительственную делегацию в Украину сопровождают представители Канцелярии правительства, министерств, посольства в Украине и Национального агентства образования.

Как сообщили в правительстве, на встречах планируется обсудить формы дальнейшей всесторонней поддержки Украины, которые бы способствовали победе украинцев и придали бы импульс реформам, необходимым для евроатлантической и европейской интеграции страны, ситуацию с безопасностью в регионе, санкции против России и режимов, причастных к агрессии, и другие злободневные вопросы.

Премьер-министр в Киеве почтил память павших борцов за свободу

Возглавивший правительственную делегацию премьер-министр Гинтаутас Палуцкас у Стены памяти в Киеве почтил память павших борцов за свободу.

„Для меня большая честь и привилегия находиться в Киеве с моим первым визитом в качестве премьер-министра Литвы“, – написал Г. Палуцкас в социальной сети „Х“.

„У киевской Стены памяти вместе с Кабинетом министров я отдал дань уважения павшим украинским героям, мужчинам и женщинам, которые отдали свои жизни за свою страну, и в то же время за свободу Европы“, – добавил он.

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