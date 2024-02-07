К службе в Литве приступила пятнадцатая ротация Передовых сил НАТО

"Уже семь лет боевая группа Батальона передовых сил НАТО вносит чрезвычайно значительный вклад в нашу национальную и региональную безопасность. Литва очень благодарна союзникам за готовность отправить войска в нашу страну. Присутствие каждого солдата союзников на нашей территории увеличивает наши оборонительные возможности. Развертывание союзных войск является четким и осязаемым доказательством приверженности стран НАТО коллективному сдерживанию и обороне", - сказал на церемонии ротации заместитель министра обороны Жильвинас Томкус.
Как сообщает Литовская армия, боевую группу Передовых сил НАТО возглавит полковник-лейтенант Вооруженных сил Германии Марек Крюгер. В течение полугода он будет возглавлять группу численностью около 1600 солдат, прибывшую в Литву с такой военной техникой, как танки Leopard, боевые машины пехоты CV90 и Boxer, а также самоходные колесные артиллерийские системы SPGH-M77 Dana.
В новую ротацию вошли солдаты и представители Бельгии, Чехии, Исландии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Германии. Передовые силы НАТО в Литве возглавляет Германия, она выделяет наибольшее количество солдат.
Во время ротации в Литве Передовые силы НАТО участвуют в учениях и тренировках боевой подготовки. Международная боевая группа в Литве состоит из трех боевых рот с тяжелой техникой, разведывательной роты, подразделений боевого обеспечения и элемента управления.