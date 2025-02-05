К службе в Литве приступила новая ротация боевых сил НАТО

Как сообщает Литовская армия, боевую группу Передовых сил НАТО возглавит полковник-лейтенант ВС Германии Мальте Боланц. Он сменил полковника-лейтенанта Королевской армии Нидерландов Себастьяна Шиллеманса, который командовал ротацией боевой группы с августа.

„В сегодняшней геополитической ситуации единство НАТО важнее, чем когда-либо. Мы очень благодарны каждому солдату стран-союзников НАТО, который вносит свой вклад в безопасность Литвы. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы обеспечить солдатам союзников в Литве надлежащие условия для военной подготовки, и чтобы они чувствовали себя ценимыми“, - на церемонии сказала вице-министр обороны Орияна Машале.