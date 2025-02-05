К службе в Литве приступила новая ротация боевых сил НАТО

Как сообщает Литовская армия, боевую группу Передовых сил НАТО возглавит полковник-лейтенант ВС Германии Мальте Боланц. Он сменил полковника-лейтенанта Королевской армии Нидерландов Себастьяна Шиллеманса, который командовал ротацией боевой группы с августа.
„В сегодняшней геополитической ситуации единство НАТО важнее, чем когда-либо. Мы очень благодарны каждому солдату стран-союзников НАТО, который вносит свой вклад в безопасность Литвы. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы обеспечить солдатам союзников в Литве надлежащие условия для военной подготовки, и чтобы они чувствовали себя ценимыми“, - на церемонии сказала вице-министр обороны Орияна Машале.
Подполковник Мальте Боланц, который возглавит Многонациональную боевую группу НАТО, прибыл из 33-го мотопехотного батальона немецкой армии. Как указывает Литовская армия, в первой половине этого года он будет командовать примерно 1,6 тыс. солдат союзников, которые прибыли в Литву с танками Leopard 2, боевыми машинами пехоты CV90, Puma, Boxer и самоходными артиллерийскими установками PnZ2000. Наибольшее количество войск в эту боевую группу выделяет Германия, также своих солдат в новую ротацию направили Бельгия, Чехия, Хорватия, Норвегия и Люксембург.
Во время ротации в Литве Передовые силы НАТО участвуют в учениях и тренировках по отработке боевых навыков. Международная боевая группа в Литве состоит из трех боевых рот с тяжелой техникой, разведывательной роты, подразделений боевого обеспечения и элемента управления.
Решение о размещении передовых сил было приняло в 2016 году на Варшавском саммите НАТО, а уже в начале 2017 года в Литву прибыли первые военнослужащие этого боевого подразделения НАТО.
Боевая группа батальона Передовых сил НАТО дислоцируется в Рукле и входит в состав пехотной бригады „Железный волк“ Литовской армии. Солдаты союзников участвуют в программе военной подготовки вместе с литовскими военнослужащими.