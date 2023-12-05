К президенту Литвы обратились с просьбой наложить вето на реформу Службы общественной безопасности

Обращаясь к президенту, сообщество сотрудников правоохранительных органов выразило сомнение в том, что сейчас действительно время реорганизовать СОБ, присоединить его к Департаменту полиции и тем самым фактически упразднить.

По словам председателя Литовского профсоюза сотрудников полиции (ЛПСП) Ромы Катинене, в тот период, когда вопрос о присоединении СОБ к полиции обсуждался как в публичном пространстве, так и в залах Сейма, сотрудникам не хватило внимания и позиции президента.

"Мы не сомневаемся, что президент страны в курсе этой проблемы, поэтому очень рассчитываем на его, как главы государства, главнокомандующего Вооруженными силами государства, публичную позицию по этому поводу ", - сказала Р. Катинене.