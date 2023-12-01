К миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии приступили бельгийские и французские военнослужащие

"Союзники играют очень важную роль в обеспечении безопасного неба стран Балтии и усилении сдерживания и оборонной готовности. Именно поэтому мы продолжаем консультации со странами НАТО о возможности размещения в Литве дополнительных истребителей и наземных систем ПВО", - сказал заместитель министра обороны Жильвинас Томкус на церемонии смены контингентов на Авиационной базе в Шяуляе.

Дислоцированные в Литве бельгийские военные будут защищать воздушное пространство с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon, а французские военные – четырьмя истребителями Mirage2000. Это седьмой раз, когда эти силы участвуют в воздушной полиции НАТО в странах Балтии. По данным министерства, нынешняя бельгийская смена будет состоять из около 80 военнослужащих, французская – около 100 военнослужащих различных специальностей.

Завершившие миссию итальянские солдаты осуществляли защиту воздушного пространства с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon.