Известен кандидат в президенты Литвы от Партии труда

"Принято решение, что Партия труда выдвигает в кандидаты меня", – сказал Мазуронис. Сообщается, что Мазурониса поддержали 95% членов совета партии.
Предвыборный штаб возглавит депутат Вальдемарас Валькюнас.
Партия выбирала из двух кандидатов – Мазурониса и Валентинаса Букаускаса.
Партия труда также решила, что список в Европарламент возглавит Виктор Успасских.
Напомним, что выборы состоятся в мае 2024 года.
На данный момент известны кандидаты от консерваторов - Ингрира Шимоните, Литовского союза крестьян и зеленых - Аурелиюс Верига, демократического союза "Во имя Литвы" - Гедримас Еглинскас.
Еще есть 5 самовыдвиженцев: адвокат Игнас Вегеле, врач Эдуардас Вайткус, бывший командарм Валдас Туткус и Зенонас Андруленас.
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