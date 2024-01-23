Известен кандидат в президенты Литвы от Партии труда

"Принято решение, что Партия труда выдвигает в кандидаты меня", – сказал Мазуронис. Сообщается, что Мазурониса поддержали 95% членов совета партии.

Предвыборный штаб возглавит депутат Вальдемарас Валькюнас.

Партия выбирала из двух кандидатов – Мазурониса и Валентинаса Букаускаса.

Партия труда также решила, что список в Европарламент возглавит Виктор Успасских.

Напомним, что выборы состоятся в мае 2024 года.

На данный момент известны кандидаты от консерваторов - Ингрира Шимоните, Литовского союза крестьян и зеленых - Аурелиюс Верига, демократического союза "Во имя Литвы" - Гедримас Еглинскас.