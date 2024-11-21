Израиль обеспокоен участием "Зари Немана" в правительстве Литвы

„Выражая благодарность за решительную поддержку Литвы Израилю, я также выразил обеспокоенность недавними выборами в Литве и сообщениями о намерении включить в новое правительство фракцию во главе с политиком-антисемитом Ремигиюсом Жемайтайтисом“, - написал А. Шикли.

„Жемайтайтис оправдывал зверства Холокоста, высмеивал еврейских жертв и распространял кровавую клевету о вооруженных силах Израиля, борющихся с терроризмом ХАМАС. Ненавистникам Израиля нет места в правительствах демократических стран, особенно в таких дружественных странах, как Литва“, - подчеркнул он.