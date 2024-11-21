2024.11.21 12:17

Израиль обеспокоен участием "Зари Немана" в правительстве Литвы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Izraelio diasporos reikalų ministras Amichai Chikli
Izraelio diasporos reikalų ministras Amichai Chikli
ФОТО: ELTA / Ekaterina Khvashchynskaya

Министр Израиля по делам диаспоры Амихай Шикли выразил обеспокоенность по поводу присутствия партии „Заря Немана“ в правящей коалиции. По его словам, в правительстве не должны быть представителей Ремигиюса Жемайтайтиса, нарушившего Конституцию своими антисемитскими заявлениями.

„Выражая благодарность за решительную поддержку Литвы Израилю, я также выразил обеспокоенность недавними выборами в Литве и сообщениями о намерении включить в новое правительство фракцию во главе с политиком-антисемитом Ремигиюсом Жемайтайтисом“, - написал А. Шикли.

„Жемайтайтис оправдывал зверства Холокоста, высмеивал еврейских жертв и распространял кровавую клевету о вооруженных силах Израиля, борющихся с терроризмом ХАМАС. Ненавистникам Израиля нет места в правительствах демократических стран, особенно в таких дружественных странах, как Литва“, - подчеркнул он.

ELTA напоминает, что, несмотря на критику зарубежных партнеров, Социал-демократическая партия Литвы, формировавшая правящее большинство, подписала коалиционное соглашение с „Зарей Немана“ во главе с Р. Жемайтайтисом, который нарушил присягу члена Сейма антисемитскими высказываниями, и Союзом демократов „Во имя Литвы“.

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