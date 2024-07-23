2024.07.23 13:06

Изменения в карьере Виргиниюса Синкявичюса

 
ru.DELFI.lt
Virginijus Sinkevičius
Virginijus Sinkevičius
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

На этой неделе в Европарламенте завершился этап распределения комитетов, установлены обязанности и ответственность европарламентариев. Член европарламента Виргиниюс Синкявичюс был выбран вице-председателем Транспортного комитета.

„Инфраструктура транспорта и логистики в ЕС имеет огромный экономический потенциал. В Литве это особенно очевидно – крупнейший проект в нашей стране Rail Baltica, а транспортный сектор ежегодно дает 10-12% ВВП, в два раза, чем в среднем по ЕС. Все связанные с этим сектором перемены сказываются на анс в два раза сильнее,“ – заметил Синкявичюс.

Кроме того, Синкявичюс будет работать в Комитете экономики и денежной политики, в котором обсуждают проекты законов, связанных с банками, превенцией отмывания денег и регламентированием инвестиций. Он также будет подменяющим коллег членом Комитета промышленности, научных исследований и энергетики.

В конце июня Синкявичюс был избран вице-председателем фракции зеленых ЕП, а ранее был еврокомиссаром (2019-2024) и отвечал за окружающую среду, водоемы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии