Изменения в карьере Виргиниюса Синкявичюса

„Инфраструктура транспорта и логистики в ЕС имеет огромный экономический потенциал. В Литве это особенно очевидно – крупнейший проект в нашей стране Rail Baltica, а транспортный сектор ежегодно дает 10-12% ВВП, в два раза, чем в среднем по ЕС. Все связанные с этим сектором перемены сказываются на анс в два раза сильнее,“ – заметил Синкявичюс.