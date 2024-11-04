Избиратель возмущен поведением Блинкявичюте после выборов и требует упразднить результаты

Жалобу гражданина обсуждали в воскресенье.
„Мы утверждаем результаты выборов, поэтому должны об этом говорить. Человек указал, что причина – ложная информация, которую распространяли социал-демократы перед выборами. О том, что Вилия Блинкявичюте обещала стать премьер-министром“, – сказала на заседании председатель ГИК Лина Петронене. Она сказала, что жалоба гражданина достаточно объемная.
Член ГИК Андрюс Вайшнис заметил, что в жалобе нет веской причины для аннулирования результатов, но ГИК должен ответить избирателю.
„Это определенные ожидания избирателей. Люди нам пишут, звонят, предлагают разные варианты, мы должны высказаться, реагировать“, – сказал он.
Член ГИК Йолита Баушите сказала, что нет юридических оснований для аннулирования результатов выборов, но игнорировать обращение избирателя нельзя.
„После этого решения лидера партии поколебалось доверие к твердости данного слова, к принципам выборов, на которых основана агитация, возникает вопрос честности конкуренции во время избирательной кампании“, – заметила она.
Баушите упомянула, что данная ситуация послужит принятию поправок к избирательному кодексу, например, можно принять такую поправку - если кандидат побеждает на выборах, то он автоматически остается без поста, который занимал до победы на выборах.
Другие члены ГИК указали, что эта ситуация приведет к взращиванию критически настроенных и сознательных избирателей.
Петронене в конце дискуссии констатировала, что есть избиратель со своими ожиданиями, ему будет дан ответ.
Напомним, что в минувшую среду вечером лидер соцдемов Блинкявичюте заявила, что не намерена занимать пост премьер-министра. Она не будет работать и в парламенте. Блинкявичюте намерена остаться на четвертый срок в Европарламенте.
„Я считаю, что премьер-министру, которому почти 65 лет, работать будет сложно, я пенсионерка, на протяжении всего предвыборного периода я понимала, что это ответственная работа, требующая здоровья и сил. Я должна принять такое решение, чтобы правительство было трудоспособным, а занимать пост просто, чтобы занять его, у меня никогда не было желания. (...) В первую очередь я оценила свой возраст и здоровье“, – акцентировала политик.
Президиум партии предложил на место премьера Гинтаутаса Палуцкаса.
Президентская служба не придала большого значения переменам в рядах соцдемов.
Разговоры о том, вернется ли Блинкявичюте в национальную политику, продолжались почти полгода. В августе она заявила, что в случае успеха, пойдет в премьеры. Однако сомнения в том, что это утверждение было искренним, появились в ночь выборов, когда политик избегала прямого ответа на вопрос, намерена ли она возглавить правительство.