2024.11.04 07:07

Избиратель возмущен поведением Блинкявичюте после выборов и требует упразднить результаты

 
ELTA
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
Gintautas Paluckas, Vilija Blinkevičiūtė
Gintautas Paluckas, Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Решение председателя Партии социал-демократов Литвы Вилии Блинкявичюте отказаться от премьерского поста возмутило одного избирателя. Он обратился в Главизбирком (ГИК) с просьбой аннулировать результаты выборов.

Жалобу гражданина обсуждали в воскресенье.

„Мы утверждаем результаты выборов, поэтому должны об этом говорить. Человек указал, что причина – ложная информация, которую распространяли социал-демократы перед выборами. О том, что Вилия Блинкявичюте обещала стать премьер-министром“, – сказала на заседании председатель ГИК Лина Петронене. Она сказала, что жалоба гражданина достаточно объемная.

Член ГИК Андрюс Вайшнис заметил, что в жалобе нет веской причины для аннулирования результатов, но ГИК должен ответить избирателю.

„Это определенные ожидания избирателей. Люди нам пишут, звонят, предлагают разные варианты, мы должны высказаться, реагировать“, – сказал он.

Gintautas Paluckas, Vilija Blinkevičiūtė

Член ГИК Йолита Баушите сказала, что нет юридических оснований для аннулирования результатов выборов, но игнорировать обращение избирателя нельзя.

„После этого решения лидера партии поколебалось доверие к твердости данного слова, к принципам выборов, на которых основана агитация, возникает вопрос честности конкуренции во время избирательной кампании“, – заметила она.

Баушите упомянула, что данная ситуация послужит принятию поправок к избирательному кодексу, например, можно принять такую поправку - если кандидат побеждает на выборах, то он автоматически остается без поста, который занимал до победы на выборах.

Другие члены ГИК указали, что эта ситуация приведет к взращиванию критически настроенных и сознательных избирателей.

Петронене в конце дискуссии констатировала, что есть избиратель со своими ожиданиями, ему будет дан ответ.

Напомним, что в минувшую среду вечером лидер соцдемов Блинкявичюте заявила, что не намерена занимать пост премьер-министра. Она не будет работать и в парламенте. Блинкявичюте намерена остаться на четвертый срок в Европарламенте.

„Я считаю, что премьер-министру, которому почти 65 лет, работать будет сложно, я пенсионерка, на протяжении всего предвыборного периода я понимала, что это ответственная работа, требующая здоровья и сил. Я должна принять такое решение, чтобы правительство было трудоспособным, а занимать пост просто, чтобы занять его, у меня никогда не было желания. (...) В первую очередь я оценила свой возраст и здоровье“, – акцентировала политик.

Президиум партии предложил на место премьера Гинтаутаса Палуцкаса.

Президентская служба не придала большого значения переменам в рядах соцдемов.

Разговоры о том, вернется ли Блинкявичюте в национальную политику, продолжались почти полгода. В августе она заявила, что в случае успеха, пойдет в премьеры. Однако сомнения в том, что это утверждение было искренним, появились в ночь выборов, когда политик избегала прямого ответа на вопрос, намерена ли она возглавить правительство.

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