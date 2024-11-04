Избиратель возмущен поведением Блинкявичюте после выборов и требует упразднить результаты

„Я считаю, что премьер-министру, которому почти 65 лет, работать будет сложно, я пенсионерка, на протяжении всего предвыборного периода я понимала, что это ответственная работа, требующая здоровья и сил. Я должна принять такое решение, чтобы правительство было трудоспособным, а занимать пост просто, чтобы занять его, у меня никогда не было желания. (...) В первую очередь я оценила свой возраст и здоровье“, – акцентировала политик.