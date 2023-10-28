Из запрошенных Департаментом миграции почти 4 млн евро – выделена только половина: создать новые рабочие места не удастся

В то же время министр внутренних дел Агне Билотайте предложила ведомству перераспределить приоритеты деятельности, сосредоточив внимание в первую очередь на сотрудниках с наибольшей рабочей нагрузкой.
"2 миллиона евро – это было бы повышение зарплаты на 15%. Учитывая инфляцию и то,
какой она была только в этом году, это на самом деле небольшое финансирование. Еще 2
миллиона было предусмотрено на другие текущие расходы", – сказала Э. Гудзинскайте.
"(На новых сотрудников) точно не хватит. Дай бог, надеемся, чтобы хватило на
удержание нынешних сотрудников, чтобы они не ушли на другую работу. (…) Цель –
сохранить имеющиеся должности, снизить текучесть кадров, и мы считаем, что это
финансирование поможет этого добиться", – отметила глава ведомства.
Э. Гудзинскайте добавляет, что для обработки растущих потоков и объемов работы в
учреждении все чаще используются информационные системы, финансируемые
Европейским Союзом (ЕС). Поэтому, по мнению Э. Гудзинскайте, хотя полученное
финансирование и не соответствует запрошенному, его будет достаточно, чтобы поднять
зарплаты работникам.
"На протяжении всех этих лет действительно постоянно выделялось соответствующее
финансирование, рост был (...). Мы также рассмотрели их систему вознаграждения,
видимо, и внутри еще есть что скорректировать после получения финансирования и
обеспечить справедливую оплату труда в соответствии с объемом работы", – сказала
министр внутренних дел А. Билотайте.
"Очень важно, чтобы и само руководство Департамента миграции (…) посмотрело на
себя, оценило себя и перераспределило приоритеты, уделив наибольшее внимание
работникам, которые получают максимальную нагрузку – тем, кто принимает заявления и
огромный поток клиентов", – добавила она.
В конце сентября в ходе переговоров с Министерством внутренних дел Департамент миграции запросил в общей сложности более 3,7 млн евро для своего бюджета на следующий год, большая часть которых – 2,21 млн евро – была бы направлена на зарплаты сотрудникам.
В то же время 1,5 млн евро было запрошено на реализацию продолжающихся мер. 1,4 млн евро планировалось направить на текущие расходы, связанные с коммунальными расходами, ремонтом помещений, офисной мебелью, повышением квалификации, судебными издержками и оплатой банковских услуг.
Еще 136 тысяч евро планировалось использовать для приобретения юридических и переводческих услуг, необходимых для обеспечения прав просящих убежища. Эти услуги Департамент миграции должен предоставлять непрерывно.