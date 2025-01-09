Из-за угрозы пожаров в Лос-Анджелесе эвакуировано литовское консульство

Об этом консульство сообщило в социальной сети Facebook в четверг.
По сообщению консульства, из-за угрозы пожаров представительство временно прекращает прием лиц, работа продолжится в удаленном режиме.
Консульство также призвало соотечественников следить за информацией и следовать указаниям официальных властей и, после объявления эвакуации, немедленно покинуть свою территорию.
Лесные пожары, бушующие в районе Лос-Анджелеса, унесли жизни как минимум двух человек, многие получили серьезные травмы.
По оценкам, в результате лесных пожаров, бушующих вокруг второго по величине города США, уничтожено более 1000 зданий, десятки тысяч людей были
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