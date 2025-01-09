Из-за угрозы пожаров в Лос-Анджелесе эвакуировано литовское консульство

Об этом консульство сообщило в социальной сети Facebook в четверг.

По сообщению консульства, из-за угрозы пожаров представительство временно прекращает прием лиц, работа продолжится в удаленном режиме.

Консульство также призвало соотечественников следить за информацией и следовать указаниям официальных властей и, после объявления эвакуации, немедленно покинуть свою территорию.

Лесные пожары, бушующие в районе Лос-Анджелеса, унесли жизни как минимум двух человек, многие получили серьезные травмы.