2025.01.09 11:56

Из-за угрозы пожаров в Лос-Анджелесе эвакуировано литовское консульство

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Didžiulis miško gaisras Los Andželo priemiestyje
Didžiulis miško gaisras Los Andželo priemiestyje
ФОТО: Mike Blake | Scanpix

Из-за распространения пожаров в окрестностях Лос-Анджелеса эвакуировано консульство Литвы в Лос-Анджелесе.

Об этом консульство сообщило в социальной сети Facebook в четверг.

По сообщению консульства, из-за угрозы пожаров представительство временно прекращает прием лиц, работа продолжится в удаленном режиме.

Консульство также призвало соотечественников следить за информацией и следовать указаниям официальных властей и, после объявления эвакуации, немедленно покинуть свою территорию.

Лесные пожары, бушующие в районе Лос-Анджелеса, унесли жизни как минимум двух человек, многие получили серьезные травмы.

По оценкам, в результате лесных пожаров, бушующих вокруг второго по величине города США, уничтожено более 1000 зданий, десятки тысяч людей были

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