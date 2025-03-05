Из-за несостоявшейся поездки в США – новые неприятности у Жемайтайтиса: решается вопрос вотума недоверия

Об этом в социальной сети Facebook 4 марта вечером сообщил староста фракции консерваторов Миндаугас Линге.
„То, что сегодня выяснилось о Жемайтайтисе - представляет угрозу для нашей безопасности. Его поведение и отношение к Украине, открытая критика наших ведомств, показывают, что он не лоялен ни в отношении Литвы, ни в отношении ее союзников“, – писал консерватор.
По его словам, есть достаточно оснований для поднятия вопроса о нарушении присяги, поскольку: депутат ввел в заблуждение правление парламента относительно целей поездку, он солгал, указав, что поездка частная, а в СМИ сказал, что намечались деловые встречи; плюс принятие дорогого подарка и его сокрытие; содержание писем позволяет поднять вопрос лояльности государству.
„Когда депутат дает клятву, он обещает быть верным Литовской Республике и честно служить Родине. Принципы честности и верности государству, похоже, нарушены, и тому есть доказательства. Первый шаг – с коллегой Далей Асанавичюте мы уже обратились в парламентскую комиссию по этике в связи с началом расследования“, – писал Линге.
Историю несостоявшейся поездки депутата оценит Служба спецрасследований (ССР). Представители ССР указали, что обстоятельства этой истории могут быть связаны с нарушением порядка поездок депутатов и возможной коррупцией.
„С учетом этого ССР инициировала проверку информации, появившейся в публичном пространстве“, – информировали представители ССР.
Сейчас оценивают информацию и выясняют, будет ли начато расследование.
Выяснилось, что Жемайтайтис, получив приглашение приехать в США (как позже стало известно, оно было фальшивым), скрыл от правления реальную цель поездки. Он назвал поездку личной, поэтому смог избежать вопросов о том, с кем он будет встречаться, и кто платит за поездку.
О том, что он стал жертвой троллинга, Жемайтайтис сам во вторник поделился в фейсбуке.
„Несколько недель назад с нашей командой связался Райан Рейдель из DOGE и сказал, что он - человек из команды Илона Маска.
Две недели шла переписка, обмен информацией, затем нас пригласили в США на встречу с их командой. Цель встречи - получение информации, собранной Агентством США по международному развитию.
Однако сегодня, когда мы приехали в аэропорт, выяснилось, что это обман местных литовцев. Билеты фальшивые!“, – возмущался Жемайтайтис.
Вице-председатель парламента Виктория Чмилите-Нильсен сказала Delfi, что 3 марта Жемайтайтис представил правлению информацию о том, что 4-8 марта он едет в личную поездку.
„Когда речь идет о личной поездке, дополнительную информацию предоставлять не надо. Видимо поэтому он и выбрал такую форму, но это было ложью. Судя по всему, поездка должна была быть не личной – об этом свидетельствует представленная им информация. Он думал, что едет в очень даже рабочую поездку. Просто солгал правлению“, – сказала она.
Член правления парламента Агне Ширинскене сказала, что во вторник выяснилось, что поездка Жемайтайтиса должна была быть не личной – он должен был ехать по работе.
Кроме того, она заметила, что когда поездку депутатам оплачивают организаторы, правление должно знать, от кого поступило приглашение, какие вопросы будут обсуждаться.
„В таких поездка представляют парламент, не бывает личных политических поездок“, – сказала она.
Ширинскене констатировала, что Жемайтайтис скрыл цель поездки, поскольку правление не было информировано об официальных встречах.
„Скрыл и источник финансирования. Личную поездку, когда нет деловых моментов, все понимают как поездку, которую оплачивает сам депутат“, – подчеркнула она.
Чмилите-Нильсен сказала, что, вероятно, Жемайтайтис понимал, что поездка роскошная да еще и со второй половиной, поэтому специально не сообщил правлению о настоящих обстоятельствах и сказал, что поездка частная.
И еще – он как юрист должен был понять, что если вторая сторона оплачивает такую поездку, то на нее надо попросить разрешения правления публично“, – подчеркнула она.
Из писем, которые опубликовал Жемайтайтис, видно, что принимающая сторона планировала оплатить не только поездку Жемайтайтиса, но и и его супруги – билеты и проживание в гостинице.
Общественный деятель Андрюс Тапинас во вторник писал, что такая поездка могла стоить 30 000 долларов США.
Ширинскене напомнила, что подарки надо декларировать, а до мая у Жемайтайтиса было время это сделать.
Парламент уже один раз планировал вотум недоверия в отношении Жемайтайтиса, но тогда депутат сам отказался от мандата и избежал процедуры.