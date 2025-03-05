Из-за несостоявшейся поездки в США – новые неприятности у Жемайтайтиса: решается вопрос вотума недоверия

По его словам, есть достаточно оснований для поднятия вопроса о нарушении присяги, поскольку: депутат ввел в заблуждение правление парламента относительно целей поездку, он солгал, указав, что поездка частная, а в СМИ сказал, что намечались деловые встречи; плюс принятие дорогого подарка и его сокрытие; содержание писем позволяет поднять вопрос лояльности государству.

„То, что сегодня выяснилось о Жемайтайтисе - представляет угрозу для нашей безопасности. Его поведение и отношение к Украине, открытая критика наших ведомств, показывают, что он не лоялен ни в отношении Литвы, ни в отношении ее союзников“, – писал консерватор.

Сейчас оценивают информацию и выясняют, будет ли начато расследование.

Историю несостоявшейся поездки депутата оценит Служба спецрасследований (ССР). Представители ССР указали, что обстоятельства этой истории могут быть связаны с нарушением порядка поездок депутатов и возможной коррупцией.

„Когда депутат дает клятву, он обещает быть верным Литовской Республике и честно служить Родине. Принципы честности и верности государству, похоже, нарушены, и тому есть доказательства. Первый шаг – с коллегой Далей Асанавичюте мы уже обратились в парламентскую комиссию по этике в связи с началом расследования“, – писал Линге.

Однако сегодня, когда мы приехали в аэропорт, выяснилось, что это обман местных литовцев. Билеты фальшивые!“, – возмущался Жемайтайтис.

Две недели шла переписка, обмен информацией, затем нас пригласили в США на встречу с их командой. Цель встречи - получение информации, собранной Агентством США по международному развитию.

„Несколько недель назад с нашей командой связался Райан Рейдель из DOGE и сказал, что он - человек из команды Илона Маска.

О том, что он стал жертвой троллинга, Жемайтайтис сам во вторник поделился в фейсбуке.

Выяснилось, что Жемайтайтис, получив приглашение приехать в США (как позже стало известно, оно было фальшивым), скрыл от правления реальную цель поездки. Он назвал поездку личной, поэтому смог избежать вопросов о том, с кем он будет встречаться, и кто платит за поездку.

Вице-председатель парламента Виктория Чмилите-Нильсен сказала Delfi, что 3 марта Жемайтайтис представил правлению информацию о том, что 4-8 марта он едет в личную поездку.

„Когда речь идет о личной поездке, дополнительную информацию предоставлять не надо. Видимо поэтому он и выбрал такую форму, но это было ложью. Судя по всему, поездка должна была быть не личной – об этом свидетельствует представленная им информация. Он думал, что едет в очень даже рабочую поездку. Просто солгал правлению“, – сказала она.

Член правления парламента Агне Ширинскене сказала, что во вторник выяснилось, что поездка Жемайтайтиса должна была быть не личной – он должен был ехать по работе.