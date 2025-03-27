Из Сейма – новости для семей, воспитывающих детей до 14 лет: рассматривается предложение о дополнительном выходном дне

В первом чтении за поправки к Трудовому кодексу, которые в четверг внесла заместитель председателя социал-демократической фракции Сейма Юргита Шукявичене, проголосовали 62 депутата, 1 был против, 12 депутатов воздержались.

Проект будет рассмотрен комитетами по социальным вопросам и труду, по правам человека, проект также будет оценен и правительством. Поправки к кодексу вновь появятся на пленарном заседании 6 мая.

По словам Ю. Шукявичене, после принятия предложенных изменений право на дополнительные выходные дни получат около 124 тыс. родителей.