2025.03.27 18:39

Из Сейма – новости для семей, воспитывающих детей до 14 лет: рассматривается предложение о дополнительном выходном дне

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Laiminga šeima
Laiminga šeima
ФОТО: Shutterstock

Сейм рассмотрел предложение о предоставлении семьям, воспитывающим детей до 14 лет, права на дополнительные выходные дни – так называемые „мамин день“ или „папин день“.

В первом чтении за поправки к Трудовому кодексу, которые в четверг внесла заместитель председателя социал-демократической фракции Сейма Юргита Шукявичене, проголосовали 62 депутата, 1 был против, 12 депутатов воздержались.

Проект будет рассмотрен комитетами по социальным вопросам и труду, по правам человека, проект также будет оценен и правительством. Поправки к кодексу вновь появятся на пленарном заседании 6 мая.

По словам Ю. Шукявичене, после принятия предложенных изменений право на дополнительные выходные дни получат около 124 тыс. родителей.

„Родители могли бы уделять больше времени не только маленьким детям, но и подросткам. Подростки, которые получают больше внимания и поддержки со стороны родителей, будут реже общаться со сверстниками, склонными к вредным привычкам“, – заявила социал-демократ с трибуны Сейма, представляя проект.

Она надеется, что относительно предложенной инициативы удастся найти компромисс с работодателями.

В настоящее время право на дополнительные выходные дни имеют работающие родители, воспитывающие детей до 12 лет.

В Сейме и раньше были инициативы о расширении права на дополнительные выходные дни для семей, воспитывающих детей до 16 лет, однако они не были приняты.

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