Из Литвы высылают бывшего соратника Януковича

Службы обратили на него внимание в начале 2023 года, через год после вторжения России в Украину.

В 2014 г. Кравец с семьей получил вид на жительство в Литве , он провел здесь почти 10 лет, основал бизнес.

"Кравец с супругой Мариной Пелых участвовали в присвоении режимом Януковича минимум 35 млрд. евро из бюджета Украины, занимались финансами президента, роскошью его особняка", – сказано в документе ДГБ.

И делал он этот очень тщательно: когда после Майдана Янукович бежал в Россию, люди обнаружили в его резиденции золотые унитазы, частный зоопарк и коллекцию антикварных автомобилей.

По данным Департамента госбезопасности ( ДГБ ), в 2010 г., когда Янукович одержал победу на выборах в Украине , Кравец стал главой ГУД, его называли "завхозом Януковича". Он заботился о разных бытовых вопросах.

"По оценке ДГБ, Кравец и Пелых поддерживали связи с окружением Януковича, работали на его пророссийский режим, поэтому должны были быть лояльны в отношении России и ее агрессивной внешней политики, которая представляет угрозу и нацбезопасности Литвы.

Российские службы могут использовать Кравеца и Пелых в своих целях как лояльных и надежных лиц", – сказано в документе ДГБ от 6 февраля 2023 г.

На основании этого документа Департамент миграции 4 марта 2023 года принял решение не продлевать действие вида на жительство Кравеца и членов его семьи.

Кравец обжаловал это решение в судах всех возможных инстанций, точку в его деле поставил Главный административный суд Литвы на прошлой неделе.