Из Литвы в Украину доставлены системы борьбы с дронами

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Pirmadienio popietė Vilniuje
Pirmadienio popietė Vilniuje
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
Переданные Литвой системы борьбы с дронами (антидроны) в пятницу были доставлены в Украину, сообщило Министерство обороны.

Сообщается, что военная поддержка, до сих пор оказанная Министерством обороны Украине, включает в себя различное вооружение, боеприпасы, дроны, антидроны, обучение солдат, ремонт тяжелой техники и всю другую поддержку, которая предоставляется в соответствии с потребностями, выраженными Украиной.

В сообщении напоминают, что Литва уже разработала долгосрочный план поддержки Украины, на 2024-2026 годы запланирован пакет военной поддержки Украины стоимостью 200 млн евро.

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