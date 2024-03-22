Из Литвы в Украину доставлены системы борьбы с дронами

Сообщается, что военная поддержка, до сих пор оказанная Министерством обороны Украине, включает в себя различное вооружение, боеприпасы, дроны, антидроны, обучение солдат, ремонт тяжелой техники и всю другую поддержку, которая предоставляется в соответствии с потребностями, выраженными Украиной.
В сообщении напоминают, что Литва уже разработала долгосрочный план поддержки Украины, на 2024-2026 годы запланирован пакет военной поддержки Украины стоимостью 200 млн евро.
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