Пресс-секретарь МИДа России Мария Захарова на прошлой неделе назвала Науседу „дурилкой картонным“, а представитель президента РФ Дмитрий Песков обвинил Науседу в том, что он якобы покушается на российские земли. К угрозам подключились и российские пропагандисты.
„Какой циник и лицемер господин Науседа, который хочет жечь книги, сносит советские памятники, хочет запретить русский язык“, – сказал в одной передаче пропагандист.
Депутаты Думы требуют оккупации стран Балтии и напоминают Литве, что якобы если бы не Сталин, то у Литвы не было бы Вильнюса. Такова реакция на комментарий Науседы о Калининградской области.
„Решение России переименовать музей, посвященный классику литовской литературы Кристийонаса Донелайтису, – это очередная неприемлемая попытка переписать историю“, – писал в социальной сети X Науседа.
„Хотя старых жителей Малой Литвы, которая сейчас относится к так называемой Калининградской области, давно нет, последние следы литовской культуры там должны быть сохранены, – писал он. – Как бы Россия ни старалась, Караляучюс (Karaliaučius - лит. название Кёнигсберга) никогда не станет Калининградом!“
Лавина оскорблений и угроз вызывает улыбку.
„Знаете, государство, которое переписало свою историю, которое переписывает истории других стран, может желчно реагировать на любые высказывания. Никакая желчь не изменит исторические факты“, – сказал Науседа.
„Караляучюса никогда не было, как никто никогда не слышал о том, что это была Малая Литва“, – заявил пропагандист.
В день 13 января экс-президент Даля Грибаускайте призвала не забывать борцов за независимость Литвы, ведь, по ее словам, свободу могут снова испытывать. Однако она уверяет, что в государстве всегда найдутся люди, которые в такой ситуации примут решительные меры.
В ответ на территориальные угрозы Грибаускайте сказала, что боятся их не надо. „Мы видим агрессивное поведение этой соседки в отношении всех соседей (...) Эта соседка, к сожалению, не хочет жить в дружественном окружении, она хочет воевать, хочет демонстрировать силу соседям. Мы знаем об этом, išmokome gyventi tokioje apнаучились жить в таком окружении и не боимся угроз“, – заметила она.
Науседа напоминает, что за сотни лет до прихода России в Кёнигсберге печатали литовские книги и тамошние книгоноши приносили их на территорию оккупированной Россией Литвы.
Калининградская область досталась россиянам после Второй мировой войны. После развала СССР Литва и Польша договорами утвердили границы, не ставя под сомнение тот факт, что территория принадлежит России. Но для Россиян этот вопрос остается больным.
„Они реагировали и будут реагировать очень чувствительно, они не чувствуют себя там хозяевами“, – сказал Пятрас Ауштрявичюс.
Польша несколько лет решила называть Калининград по-польски Крулевец.