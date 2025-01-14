Депутаты Думы требуют оккупации стран Балтии и напоминают Литве, что якобы если бы не Сталин , то у Литвы не было бы Вильнюса . Такова реакция на комментарий Науседы о Калининградской области.

„Какой циник и лицемер господин Науседа, который хочет жечь книги, сносит советские памятники, хочет запретить русский язык “, – сказал в одной передаче пропагандист.

Пресс-секретарь МИДа России Мария Захарова на прошлой неделе назвала Науседу „дурилкой картонным“, а представитель президента РФ Дмитрий Песков обвинил Науседу в том, что он якобы покушается на российские земли. К угрозам подключились и российские пропагандисты.

„Хотя старых жителей Малой Литвы, которая сейчас относится к так называемой Калининградской области, давно нет, последние следы литовской культуры там должны быть сохранены, – писал он. – Как бы Россия ни старалась, Караляучюс (Karaliaučius - лит. название Кёнигсберга) никогда не станет Калининградом!“

Лавина оскорблений и угроз вызывает улыбку.

„Знаете, государство, которое переписало свою историю, которое переписывает истории других стран, может желчно реагировать на любые высказывания. Никакая желчь не изменит исторические факты“, – сказал Науседа.

„Караляучюса никогда не было, как никто никогда не слышал о том, что это была Малая Литва“, – заявил пропагандист.